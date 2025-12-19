Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?2 комментария
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Баглан на севере Афганистана
В северной части Афганистана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, эпицентр которого располагался примерно в 62 км от города Нахрин на глубине 35 км.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Баглан на севере Афганистана, передает ТАСС.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр уточнил, что эпицентр располагался в 62 км к северо-востоку от города Нахрин.
Глубина очага подземных толчков составила 35 км. На данный момент данных о жертвах или разрушениях не поступало. Местные власти продолжают мониторить ситуацию и собирают первичную информацию в пострадавших районах.
