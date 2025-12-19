Врачи Гонконга опровергли связь гриппа H3N2 с территорией в названии

Врачи Гонконга заявили об ошибочности термина «гонконгский грипп» для H3N2

Tекст: Мария Иванов

Вирус гриппа, который в настоящее время циркулирует в России, нельзя называть «гонконгским», заявила представитель Департамента здравоохранения Гонконга Кетти Юн в беседе с корреспондентом ТАСС.

Она подчеркнула, что названия штаммов формируются исходя из места их первого выделения и года, но это не означает географическое происхождение вируса.

По словам Юн, сейчас некорректно использовать термин «гонконгский грипп» для подтипа A(H3N2), так как это давно известный сезонный вирус, который уже более 50 лет распространяется по всему миру. Аналогичное заблуждение, отметила она, касается и пандемии 1918–1920 годов, ошибочно получившей имя «испанский грипп», хотя возникла не в Испании.

Юн также добавила, что вирус A(H3N2) не новый и не уникален для Гонконга. Впервые он был выявлен в Азии в 1968 году, вызвал пандемию 1968–1969 годов и тогда стал известен как гонконгский грипп. Его изолят получил название A/Hong Kong/1968, однако с тех пор вирус стал одним из сезонных и постоянно распространяется в разных странах.

Представитель департамента отметила, что вирус H3N2, как и другие подтипы гриппа, эволюционирует, что приводит к появлению новых штаммов. На этом основании Всемирная организация здравоохранения ежегодно меняет состав сезонных вакцин, чтобы они наиболее эффективно защищали от новых циркулирующих вирусов, приводя в пример используемые для вакцинации на 2025–2026 годы новые штаммы, такие как A/Croatia/2023- и A/District of Columbia/2023-подобные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор опроверг распространение эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье.

Дальний Восток и Сибирь лидируют среди регионов России по уровню заболеваемости этим штаммом.

Особую группу риска по тяжелому течению заболевания составляют дети, пожилые, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.