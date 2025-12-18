Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.15 комментариев
Госдума приняла закон о крестах на гербе России
Нижняя палата парламента одобрила новое описание российского герба, уточнив, что короны и державы оформляются четырехконечными крестами с расширяющимися концами.
Законопроект о новых деталях герба был принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях, передает ТАСС. Поправки внесла группа парламентариев, предложив декларировать появление крестов на основных символах герба.
Изменения касаются закона «О Государственном гербе Российской Федерации» и дополняют описание официального символа страны положением о прямых равноконечных четырехконечных крестах с расширяющимися концами на малых коронах, большой короне и державе герба. Таким образом, кресты становятся обязательной частью геральдики страны согласно обновленному закону.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 ноября в парламент поступил законопроект, предусматривающий закрепление крестов над коронами и державой на гербе России. Инициаторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и группа депутатов.
9 декабря партия «Единая Россия» заявила о намерении законодательно закрепить обязательное присутствие крестов на государственном символе.
А уже 10 декабря Госдума приняла этот проект закона в первом чтении. Ранее пользователи соцсетей отметили изменение герба на сайте Кремля, где кресты были заменены ромбами.