Всемирный день катания на коньках и День вязания отмечается 14 декабря

Tекст: Катерина Туманова

Всемирный день катания на коньках отмечается во второе воскресенье декабря, когда любой желающий может посетить каток даже с искусственным льдом и ощутить красоту зимы. Впервые любители танцев на льду отметили праздник в 2022 году – тогда к веселью присоединились 47 стран и 180 катков по всему миру. Теперь в городах и странах этот праздник отмечают по-своему, к примеру, в Москве основные торжества пройдут на катке ВДНХ.

Так же из 2022 года берет начало еще один творческий праздник – День вязания в России, инициаторами которого стали участницы творческого объединения «Малая родина» из города Рассказово в Тамбовской области. Дата 14 декабря приурочена к событию в 1887 году, когда в Санкт-Петербурге вышла в свет книга «Курс женских рукоделий». Одна из частей была посвящена вязанию с подробным описанием техник, положив начало творчеству и рукоделию, пишет портал Calend.

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС или День ликвидатора отмечается ежегодно 14 декабря. По приблизительным оценкам, в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС участвовали не менее 90 тыс. человек.



Также 14 декабря в Башкортостане отмечают День башкирского языка, а в Калмыкии празднуют Калмыцкий Новый год.

Международный день обезьян неофициально отмечается 14 декабря с подачи в 2000-м году художников Кейси Сорроу и Эрика Милликина в годы их студенчества на факультете искусств Мичиганского государственного университета. Тогда Сорроу отметил день в календаре приятеля, назвав обезьяньим, после чего идея завирусилась и появился неофициальный праздник приматов.

День хорового искусства или Всемирный день хора отмечается ежегодно во второе воскресенье декабря с тем, чтобы популяризировать хоровое пение.

При этом в Южной Корее 14 декабря празднуют День объятий, в США – День марсельской ухи, в Израиле – праздник Ханука, в Японии – День памяти 47 ронинов, в Испании – День борьбы с ожирением.

Именинники сегодня Наум, Филарет, Анастасия, Дмитрий и Порфирий.