Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.11 комментариев
В музее «Атом» на ВДНХ состоялся Бал выпускников «Школы “Росатома”»
В музее «Атом» на ВДНХ в Москве прошел Бал выпускников, объединивший участников образовательных инициатив госкорпорации «Росатом» из 31 «атомного» города России и стран-партнеров.
На мероприятии выпускники, педагоги, родители и друзья проекта представляли тематические площадки, участвовали в церемонии награждения и посетили концерт.
На Балу выпускников состоялась презентация альбома «U-235. Песни атомных городов», в который вошли произведения молодежи из «атомградов», записанные при непосредственном участии группы «Сурганова и Оркестр».
В сообществе «Международные умные каникулы со «Школой “Росатома”» были представлены программы, которые реализуются с лучшими детскими оздоровительными центрами России.
«Для нас очень важно, когда выпускники «Школы “Росатома”», окончив ведущие вузы, возвращаются в родные города и находят свое место на атомных предприятиях, в муниципальном и государственном управлении, образовании и здравоохранении. Очень надеюсь, что часть из вас обязательно свяжет свою жизнь с атомной отраслью и вместе с нами будет работать на благо нашей страны», – сказал в видеообращении к участникам Бала выпускников гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
Среди почетных гостей вечера были первый зампредседателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Федерального Собрания Любовь Глебова, председатель Координационного совета Общественной палаты по сетевым сообществам Ольга Голышенкова, проректор Президентской академии Андрей Полосин, народная артистка России Елена Яковлева.
Напомним, проект «Школа “Росатома”» реализуется с 2011 года и включает более 350 школ в 31 городе и более 200 тыс. детей. Программа «Атомклассы», в которой участвуют более 100 школ, поддерживает углубленное изучение наук и участие в олимпиадах. Фестиваль «U-235. Новые песни» открыт для молодых музыкантов и поэтов, поддерживая новые таланты. «Росатом» также помогает вузам и ведет стипендиальные и практические программы для подготовки кадров.
