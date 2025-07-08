Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.0 комментариев
Стартовал форум «Атомная школа» для лучших студентов России
Форум «Атомная школа», организованный Госкорпорацией «Росатом» и Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ», открылся для победителей олимпиады «Я – профессионал».
Более 100 талантливых студентов из 21 региона России и трех стран мира получили шанс стать частью профессионального сообщества в атомной отрасли, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Программа включает интерактивные лекции, мастер-классы, тренинги по развитию профессиональных компетенций и командные интеллектуальные игры.
Особое место в программе занимает посещение первой в мире атомной электростанции в Обнинске и других предприятий «Росатома», а также экскурсий в уникальные лаборатории МИФИ. Здесь студенты смогут познакомиться с достижениями в области наноэлектроники, лазерных технологий, ядерной медицины и безопасности. Культурная часть форума предусматривает посещение тематического павильона «Атом» на ВДНХ.
«Число заявок доказывает: молодежь уже выбирает атомную энергетику как миссию, видит четкие перспективы и осознанно строит карьеру в отрасли», – отметила руководитель олимпиады Валерия Касамара.
Среди участников – студентка МГУ и сотрудник Геологического института РАН Екатерина Овчинникова, которая рассказала, что участие в олимпиаде позволило ей найти единомышленников и расширить профессиональный кругозор.
По итогам форума лучшие участники получат дипломы, ценные подарки, а также льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру МИФИ.