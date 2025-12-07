Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.9 комментариев
В Волгограде приостановили запуск электростанции майнинговой фирмы
Прокуратура Волгоградской области приостановила запуск газопоршневой электростанции в Клетском районе после многочисленных жалоб местных жителей на сильный шум при испытаниях оборудования, сообщила пресс-служба надзорного органа.
Объект возводит компания ООО «Симбайн М» на арендованном участке в станице Кременская. Работы на станции остановили с 18 ноября. В надзорном органе подчеркнули, что запуск возобновят только после устранения всех замечаний, связанных с шумом, передает РИА «Новости».
Прокуратура также инициировала дополнительную проверку деятельности ООО «Симбайн М» в сфере майнинговой инфраструктуры. В волгоградское отделение Центробанка направлена информация о необходимости контроля за этой компанией.
Ранее полицейские в ходе проверки поселка Красный Бор в Ленинградской области обнаружили нелегальную майнинг-ферму, было изъято оборудование.
Напомним, в Ленинградской области полицейские задержали шестерых подозреваемых по делу о нелегальной майнинг-ферме. Ущерб от работы этой фермы оценили в 1 млрд рублей.
До этого в Дагестане нашли три майнинг-фермы.