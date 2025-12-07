В Волгограде приостановили запуск электростанции майнинговой фирмы

Tекст: Дарья Григоренко

Объект возводит компания ООО «Симбайн М» на арендованном участке в станице Кременская. Работы на станции остановили с 18 ноября. В надзорном органе подчеркнули, что запуск возобновят только после устранения всех замечаний, связанных с шумом, передает РИА «Новости».

Прокуратура также инициировала дополнительную проверку деятельности ООО «Симбайн М» в сфере майнинговой инфраструктуры. В волгоградское отделение Центробанка направлена информация о необходимости контроля за этой компанией.

Ранее полицейские в ходе проверки поселка Красный Бор в Ленинградской области обнаружили нелегальную майнинг-ферму, было изъято оборудование.

Напомним, в Ленинградской области полицейские задержали шестерых подозреваемых по делу о нелегальной майнинг-ферме. Ущерб от работы этой фермы оценили в 1 млрд рублей.

До этого в Дагестане нашли три майнинг-фермы.