Школьники обсудили достижения атомной промышленности на «Разговорах о важном»

В понедельник, 22 сентября, во всех российских школах и колледжах прошел очередной урок из цикла «Разговоры о важном», приуроченный к 80-летию атомной промышленности. Темой занятия стал вклад атомной отрасли в науку, медицину, энергетику и инновационные технологии.

Федеральным спикером урока выступил директор научно-производственного центра медицинских изделий АО «НИИТФА» (Научный дивизион «Росатома») Владислав Парфенов. Он рассказал школьникам о применении атомных технологий в повседневной жизни и подчеркнул важность трудолюбия и ответственности в профессии.

«Фронт работ, которые сейчас проводит «Росатом» очень обширен: начиная от традиционных технологий мирного атома до новых разработок в области материаловедения, атомного ледокольного флота, квантовых вычислений и биотехнологий», – отметил Парфенов.

Ученикам напомнили, что успехи атомной отрасли – результат труда многих поколений специалистов, а сами технологии положительно влияют на здоровье людей, энергетику страны и развитие науки. На занятии школьники и педагоги пришли к выводу, что достижения российской науки – фундамент будущего страны и источник национальной гордости.

Цикл занятий «Разговоры о важном» проходит каждую неделю с сентября 2022 года и охватывает обучающихся 1-11 классов и студентов профтехобразования. Такие уроки помогают детям узнать больше о ключевых событиях и ценностях страны, развивают патриотизм и формируют ответственное отношение к будущему России. По данным ВЦИОМ, инициативу поддерживают 85% педагогов и 81% родителей школьников.

