Школьники обсудили роль русского языка в цифровую эпоху

В школах прошел урок о сохранении русского языка в цифровую эпоху

Tекст: Елизавета Шишкова

Традиционный урок «Разговоры о важном», посвященный сохранению русского языка, состоялся в российских школах 8 сентября. В этот раз обсуждение было направлено на роль русского языка в условиях стремительного развития цифровых технологий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Актер Евгений Егоров обратился к участникам, отметив: «Наш язык постоянно меняется, появляются новые слова. Скажешь что-то, а это, оказывается, уже не модно, и тебя засмеют. Конечно, сленг – это не плохо, он был даже у наших мам и пап. Но если уж используете его, то используйте к месту».

Федеральным спикером стал журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Он подробно ответил на вопросы школьников о развитии русского языка, подчеркнув его величие и богатство. По словам Соловьева, главной опасностью для культуры речи становится недостаточное умение использовать все многообразие возможностей языка и современных технологий.

Особое внимание уделялось тому, как грамотная и выразительная речь помогает добиваться успеха в учебе, профессии и личной жизни. Участники урока пришли к выводу, что русский язык остается важнейшим инструментом коммуникации и достижения целей.