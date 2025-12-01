Сенаторы проверили строительство объектов переработки отходов I и II классов

Tекст: Валерия Городецкая

Выездное заседание профильного комитета Совета Федерации прошло на одном из опытно-промышленных объектов, где участники осмотрели производственные корпуса, ознакомились с процессами переработки опасных отходов и системами безопасности, сообщает «Атом Медиа».

Как отметил заместитель гендиректора по машиностроению и индустриальным решениям Росатома Андрей Никипелов, создаваемая инфраструктура уникальна для России. «Таких высокотехнологичных производств в области утилизации опасных промышленных отходов в стране до сих пор не было. Мы строим их на отечественных технологиях, и они способны перерабатывать очень широкий спектр опасных отходов», – сказал он.

Никипелов подчеркнул, что последовательная опытно-промышленная эксплуатация этих объектов позволяет детально отработать все технологические процессы и обеспечить максимальную безопасность.

Председатель профильного комитета Совфеда Александр Двойных заявил, что необходимо выстроить систему планомерной и безопасной переработки отходов для достижения национальных целей развития, определенных указом президента. Он указал, что новая инфраструктура должна работать эффективно и обеспечить включение опасных отходов в экономику замкнутого цикла.

На заседании обсудили и меры по обеспечению прозрачности отрасли. В частности, законопроект, который закрепит роль федерального оператора в контроле достоверности данных об обращении с отходами, будет в ближайшее время согласован с профильными ведомствами.

Специальный аналитический модуль ФГИС будет сопоставлять представленные предприятиями сведения с другими государственными системами для формирования отчетов, необходимых для управленческих решений и риск-ориентированного надзора.

Особый акцент был сделан на том, что с 1 декабря Росприроднадзор начнет профилактические визиты на предприятия, где образуются такие отходы. Это должно не только снизить административную нагрузку на бизнес, но и вернуть в легальный оборот отходы, которые ранее могли уходить на неучтенные схемы.

