Япония заявила протест Китаю из-за ограничения экспорта товаров

Токио выразил недовольство Пекину по поводу запрета на экспорт продукции двойного назначения

Tекст: Денис Тельманов

Японское внешнеполитическое ведомство объявило протест китайской стороне, сообщает РИА «Новости». Причиной стала недавняя мера Пекина, запрещающая экспорт в Японию товаров двойного назначения, способных быть использованными для военных целей или усиления военной мощи Японии.

Китай объяснил решение обеспечением национальной безопасности и выполнением международных обязательств по нераспространению.

Директор департамента Азии и Океании Масааки Канаи выразил замглаве китайского посольства в Токио «крайнее сожаление» по поводу новых мер, назвав их неприемлемыми и отличающимися от международной практики, а также потребовал их отмены. Эти заявления содержатся в официальном сообщении МИД Японии.

Ограничения были введены на фоне высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможном экзистенциальном кризисе при обострении ситуации вокруг Тайваня. Позднее оказалось, что слова Такаити были неофициальными и прозвучали спонтанно.

В ответ на данное выступление генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь разместил в соцсети X пост с угрозой в адрес Японии, который вскоре был удален. После этого началась серия взаимных дипломатических протестов и вызовов дипломатов.

Через десять дней после скандального заявления китайские министерства рекомендовали гражданам избегать поездок в Японию и усилили меры безопасности для находящихся в стране. Китайские авиакомпании предоставили пассажирам возможность бесплатно вернуть билеты, а в Китае стали отменять выступления японских артистов и показы японских фильмов.

