Российские атомщики поделятся с Вьетнамом опытом в сфере экологии
В Москве подписано соглашение c Академией наук и технологий Вьетнама о сотрудничестве в области экологии.
Церемония подписания соглашения между ФГУП «Федеральный экологический оператор», АО «Росатом Экологический интегратор» и Фондом развития науки и технологий Академии наук и технологий Вьетнама прошла 26 ноября в Москве, сообщает Атоммедиа.
Российская сторона предоставила экспертам из Вьетнама опыт в реализации современных проектов по обращению с опасными отходами. Особое внимание уделили созданию единой системы обращения с отходами I и II классов опасности.
«Соглашение открывает новую страницу в российско-вьетнамском экологическом сотрудничестве. Обладая уникальным опытом в сфере обращения с опасными отходами, ликвидации накопленного экологического вреда и внедрения цифровых решений, мы готовы совместно с партнерами разрабатывать эффективные инструменты для экологической модернизации и устойчивого развития», – заявил гендиректор ФГУП «ФЭО» Максим Погодин.
Директор по реализации экологических проектов ФГУП «ФЭО» Станислав Жабриков представил план будущего сотрудничества по рекультивации мест захоронения отходов.
Заместитель гендиректора по стратегии АО «Росатом Экологический интегратор» Наталья Кудлаева рассказала о применении циркулярной экономики к органическим отходам и промышленным стокам, отметив достижение нормативных показателей сбросов и внедрение водооборотных циклов.
Директор Вьетнамской академии наук и технологий Фам Минь Туан подчеркнул, что партнерство направлено на составление реестра, паспортизацию и последующую ликвидацию объектов накопленного вреда природе. Он поблагодарил российские организации за активное содействие по вопросам утилизации опасных отходов и ликвидации вредных объектов, что особенно актуально для Вьетнама с учетом развития российского атомного проекта в стране.
Участники встречи обсудили подготовку совместного плана мероприятий по внедрению стратегии рекультивации отходов во Вьетнаме.
Документ получил положительные отклики в профильных министерствах и ведомствах Вьетнама и станет основой для реализации договоренностей.