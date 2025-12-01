  • Новость часаКремль дал оценку атаке на танкеры у берегов Турции в Черном море
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    1 декабря 2025, 14:12

    Пасечник: Инфраструктура ЛНР досталась от Украины с почти полным износом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Почти вся инфраструктура Луганской народной республики перешла от Украины в крайне изношенном состоянии, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «То хозяйство, которое нам досталась от тех властей, украинских, оно все практически было в состоянии негодном. Практически на 90% оно было изношено», – сказал Пасечник в эфире телеканала «Луганск 24», передает ТАСС. По его словам, речь идет о критически важной инфраструктуре – сетях, водоводах, электросетях, дорогах и жилом фонде.

    Пасечник подчеркнул, что именно нынешние власти ЛНР вынуждены заниматься восстановлением инфраструктуры и сталкиваются с критикой за существующие проблемы. Тем не менее он заверил, что в регионе ведутся необходимые работы.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в 2024 году изменилась жизнь в новых регионах России.

    В начале ноября в ЛНР открыли новый центр долговременного ухода на 100 мест.

    Ранее в ЛНР обновили 80 учебных заведений к учебному году.

    29 ноября 2025, 13:38
    СМИ: Россияне массово сдают билеты на концерты Ларисы Долиной

    СМИ: Россияне массово сдают билеты на концерты Ларисы Долиной

    СМИ: Россияне массово сдают билеты на концерты Долиной
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зрители по всей России стали массово сдавать билеты на концерты певицы Ларисы Долиной после информации о судебном разбирательстве по ее недвижимости в Хамовниках в Москве, пишут СМИ.

    Россияне массово возвращают билеты на концерты Ларисы Долиной, пишет телеканал 360.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Всего за сутки число свободных мест на концерте во Владивостоке увеличилось с 25 до 224. В Хабаровске, где выступление запланировано на 2 декабря, количество непроданных билетов выросло с семи до 35.

    Резкое снижение интереса к концертам певицы совпало с обсуждением ее судебной истории, связанной с продажей квартиры в Хамовниках.

    Вслед за публикой отреагировали и крупные компании. Московский ресторан «Кафе Пушкинъ» убрал рекламу новогоднего вечера с Долиной из соцсетей и сайта, хотя билеты на это мероприятие стоили 95 тыс. рублей.

    Сервис «Бургер Кинг» также заявил, что приостановил доставку еды на адрес Ларисы Долиной. В компании уточнили, что услуга не будет возобновлена до тех пор, пока покупательнице ее квартиры не вернут деньги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд подтвердил право Долиной на квартиру в Хамовниках и отклонил иск к ней на 112 млн рублей. Было заявлено, что певица подписала договор продажи под давлением телефонных аферистов.

    После этого по всей стране началась волна возвратов квартир продавцам, когда покупатели стали заявлять о влиянии мошенников на сделки.

    Между тем юристы нашли способы защиты от так называемой «бабушкиной схемы» при покупке жилья.

    29 ноября 2025, 13:22
    Юристы нашли способы защиты от «бабушкиной схемы» в принципе из «12 стульев»

    Юристы назвали два способа предотвратить мошенничество по «бабушкиной схеме»

    Юристы нашли способы защиты от «бабушкиной схемы» в принципе из «12 стульев»
    @ Bernard Jaubert/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для минимизации риска потери квартиры при «бабушкиной схеме» юристы советуют использовать специальные условия в договоре и добиваться возврата денег до восстановления прав продавца.

    Защититься от мошенничества при покупке недвижимости по «бабушкиной схеме» возможно на двух ключевых этапах, пишет РБК.

    Первый способ – еще на моменте заключения сделки покупатель должен настаивать на включении в договор пункта о том, что продавец действует не под влиянием мошенников.

    Как рассказал РБК доцент Игорь Семеновский, это станет дополнительной гарантией и поддержит признание покупателя добросовестным приобретателем при возникновении спора.

    Юрист Олег Силкин пояснил, что при признании сделки недействительной обе стороны должны вернуть полученное. Силкин процитировал подход из романа «12 стульев»: «можно наоборот, но деньги вперед», подчеркнув, что квартира возвращается продавцу только после возврата покупателю средств.

    Однако, как отметила юрист Елена Рудакова, этот пункт может быть оспорен в суде. По ее словам, возможно прописать в договоре, что квартира остается в залоге у покупателя до окончательного возврата денег, но суд может вынести иное решение.

    Второй этап – судебное разбирательство. Часто мошенническая схема реализуется таким образом, что продавец, выигравший суд, получает квартиру обратно, а деньги не возвращает, поскольку средств уже нет. Семеновский указывает, что по закону стороны должны возвратить друг другу все полученное, но на практике исполнить это сложно.

    Рудакова советует добиваться включения в судебное решение механизма, при котором запись о возвращении квартиры в Росреестр производится только после возврата денег покупателю. Такой механизм должен четко регламентировать порядок расчетов, возможно с участием нотариуса или специального депозита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума рассматривает возможность введения «периода охлаждения» до семи дней при покупке недвижимости для снижения рисков мошенничества.

    Адвокат Александр Бенхин прогнозировал волну уголовных дел против пенсионеров из-за мошеннических схем с жильем.

    В ноябре Верховный суд Якутии впервые отменил решение о возврате квартиры пенсионерке, лишившейся жилья после продажи мошенникам.

    Все началось с того, что суд установил, что народная артистка России Лариса Долина подписала договор продажи московской квартиры под давлением телефонных аферистов.

    30 ноября 2025, 14:42
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    28 ноября 2025, 19:10
    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России

    Роскомнадзор: WhatsApp может быть полностью заблокирован в России

    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) может быть полностью заблокирован на территории России, сообщил Роскомнадзор.

    В ведомстве отметили, что уже начали поэтапно вводить ограничения в отношении этого мессенджера, поскольку его сервис нарушает российские законы, передает РИА «Новости».

    В Роскомнадзоре подчеркнули, что WhatsApp используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян. В ведомстве добавили, что мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение преступлений на территории России.

    Если сервис продолжит игнорировать требования российского законодательства, его ожидает полная блокировка в России, говорится в заявлении ведомства. Роскомнадзор также порекомендовал россиянам переходить на отечественные мессенджеры для обеспечения безопасности своих данных: «Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров».

    На ваш взгляд
    Что вы будете делать, если заблокируют WhatsApp?





    Результаты

    Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp в Москве. Депутат Госдумы Артем Кирьянов заявлял, что блокировка WhatsApp – вопрос времени.

    28 ноября 2025, 21:12
    Юрист предложила способы защиты покупателей жилья от «схемы Долиной»

    Юрист Васильева оценила идею ввести в России «период охлаждения» при покупке квартиры

    Юрист предложила способы защиты покупателей жилья от «схемы Долиной»
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Похожие меры были приняты ранее в сфере кредитования и зарекомендовали себя отлично», – казала газете ВЗГЛЯД доцент Финансового университета, практикующий юрист Оксана Васильева, комментируя предложение ввести в России «период охлаждения» во время покупки квартиры. Она также назвала другие способы, которые могут обезопасить покупателя при совершении сделок на вторичном рынке жилья.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в России «период охлаждения» до семи дней при покупке недвижимости. Предполагается, что данная мера поможет снизить риски мошенничества и защитить участников рынка от «схемы Долиной».

    «В связи с огромным количеством мошеннических действий на рынке недвижимости введение «периода охлаждения» до семи дней может снизить риски, но наверное полностью не избавит от мошеннических действий со стороны «бабушек-предпринимателей». Похожие меры были приняты ранее в сфере кредитования и зарекомендовали себя отлично», – говорит Васильева.

    Однако, отмечает специалист, уменьшить риски на рынке недвижимости можно и другими методами. Например, тщательно проверять продавца, использовать для оплаты аккредитив, запрашивать справку по форме №9 об отсутствии зарегистрированных лиц, прибегнуть к титульному страхованию, а также потребовать от родственников продавца письменное заявление о том, что они видят – продавец не находится под влиянием третьих лиц. И конечно же необходимо помнить о том, что сделку лучше заверить нотариально под видеозапись.

    «Существуют определенные признаки влияния мошенников. В суде необходимо будет предъявить доказательства изъятия имущества в пользу других лиц, а также факт перехода права собственности на имущество к другим лицам. Также нужно подтвердить наличие ущерба. Часто мошенники злоупотребляют доверием, то есть  используют с корыстной целью доверительные отношения с владельцем недвижимости», – делится юрист.

    Она призывает помнить, что перечисленные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо намеревалось совершить незаконные действия, нанести ущерб и завладеть чужим имуществом.

    «Преступник мог еще и подделать документы для того, чтобы ввести в заблуждение собственника имущества. Подделка официального документа может быть дополнительно квалифицирована как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что виновный намеревался использовать поддельный документ при совершении мошенничества», – подчеркивает Васильева.

    В данных делах суд, продолжает специалист, может назначать судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой установить мог ли продавец понимать значение своих действий и руководить ими при заключении договора купли-продажи квартиры. Чаще всего добросовестность и осмотрительность становятся предметом оценки, влияющей на  решение принятое в судебном процессе.

    В последние месяцы многие покупатели квартир на вторичном рынке остались без приобретенного жилья. Суть схемы заключается в том, что продавец квартиры (часто пожилой человек, введенный в заблуждение мошенниками) после продажи жилья подает в суд иск о признании сделки недействительной, утверждая, что он не осознавал своих действий или находился под давлением. В результате судебного решения квартира может быть возвращена первоначальному владельцу, а добросовестный покупатель остается без жилья и, зачастую, без денег, поскольку взыскать средства с мошенников или продавца не удается.

    «Схемой Долиной» этот вид мошенничества стали называть после громкой истории с народной артисткой Ларисой Долиной, которая продала свою квартиру в Москве, а затем через суд добилась отмены сделки, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    Ранее зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в российском законодательстве отсутствует понятие «сделка под влиянием» и «продавец под влиянием».

    29 ноября 2025, 03:25
    Реабилитолог рассказал, как забрызганные в слякоть брюки выдают болезнь
    Реабилитолог рассказал, как забрызганные в слякоть брюки выдают болезнь
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Наличие грязных брызг на брюках или колготках после прогулок в слякоть могут указывать на неправильную работу голеностопного сустава и стопы, что ведет к нарушению походки, рассказал реабилитолог, специалист по механотерапии Владимир Бондаренко.

    «Вместо четкого переката с пятки на носок, стопа ставится на землю плоско или шлепает, поднимая грязь и воду», – объяснил он в эфире радио Sputnik.

    Бондаренко уточнил, что часто у людей при ходьбе одна или обе стопы разворачиваются внутрь или наружу, что свидетельствует о перекосе таза, мышечном дисбалансе и неправильной нагрузке на тазобедренные и коленные суставы. Обычно при этом больше всего загрязняется одна штанина.

    Реабилитолог отметил возможность закрепления проблемы при наличии старых травм, которые формируют неправильные двигательные привычки.

    Если же брызги появляются преимущественно на передней части штанин, это связано с недостаточным разгибанием голеностопа при завершении шага и отсутствием естественного отталкивания носком.

    Усиливает ситуацию обувь на массивной платформе, блокирующая движение голеностопа, и привычка сидеть, закинув ногу на ногу, дополнительно способствует перекосу таза.

    По мнению специалиста, самостоятельная коррекция походки практически невозможна, для исправления ситуации рекомендуется обращаться к врачу-реабилитологу или инструктору по кинезиотерапии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, невролог Аникина рассказала о способах избавления от синдрома «компьютерной шеи».


    29 ноября 2025, 14:57
    Собака взорвала квартиру в Новосибирске
    Собака взорвала квартиру в Новосибирске
    @ МЧС Новосибирской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В квартире многоэтажки в Новосибирске взорвался баллончик дихлофоса, причиной стало случайное включение плиты собакой, дверь выбило взрывной волной, сообщили в ГУ МЧС по региону.

    Взрыв в квартире жилого дома на улице Фадеева в Новосибирске произошел из-за того, что собака случайно включила газовую плиту, на которой находился баллончик с дихлофосом, сообщает ГУ МЧС по региону. Инцидент произошел, когда хозяев не было дома.

    В ведомстве сообщили, что собака, оставшись одна, проявила любопытство и зубами повернула газовые ручки. А на плите оставался баллончик с дихлофосом, который под воздействием сильного нагрева разгерметизировался и взорвался.

    В ведомстве уточнили: «Повезло, произошло самозатухание огня – ущерб мог быть иным».

    Взрывом в квартире выбило входную дверь, стекла в межкомнатной и балконной дверях, а также пострадала кухонная плита. Огнем оказались немного повреждены обои и часть кухонной мебели. Сам домашний питомец не получил ранений, его нашли на балконе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в поселке Красный Яр под Новосибирском произошел взрыв газа в двухэтажном жилом доме.

    В результате происшествия погибли два человека.

    Для ликвидации последствий специалисты демонтировали опасные конструкции с привлечением 110 человек и техники.

    28 ноября 2025, 19:25
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На предстоящих переговорах с США после отставки главы офиса Андрея Ермака украинскую сторону будут представлять военное и дипломатическое руководство, включая начальника генштаба ВСУ Андрея Игнатова и секретаря СНБО Рустема Умерова

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с США Украину будут представлять начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки, передает РИА «Новости».

    По его словам, скоро пройдут важные встречи с американской стороной, участие в которых примут указанные должностные лица.

    Ранее он также заявил, что глава его офиса Андрей Ермак, отвечавший за переговорный процесс, подал заявление об отставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Ермак подал заявление об уходе с поста главы офиса украинского лидера. Антикоррупционное расследование может не только осложнить положение Ермака, но и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США.

    29 ноября 2025, 02:25
    Песков ответил на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете
    Песков ответил на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на запрос комментария о якобы прогремевшем в Оренбургской области взрыве баллистической ракеты на военной базе.

    «Я не видел таких сообщений», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова.

    Ранее ряд СМИ распространил сообщения о хлопке и дымовом облаке, которое якобы заметили 27 ноября в районе города Ясный Оренбургской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Дмитриев опроверг статью Bloomberg о якобы его разговоре с Ушаковым. Кроме того, научный сотрудник Института Мировой Военной Экономики и Стратегии НИУ ВШЭ Сергей Лебедев рассказал газета ВЗГЛЯД, почему война фейков – часть гибридной войны.


    28 ноября 2025, 14:50
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом, прошедшей в Берлине, передает ТАСС.

    В ходе пресс-конференции Мерц напомнил, что Орбан ранее уже предпринимал подобные визиты. «Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву», – отметил Мерц, добавив, что предыдущая поездка венгерского премьера состоялась в период председательства Венгрии в Европейском совете.

    Канцлер подчеркнул, что Орбан «отправляется в Москву на переговоры, не имея мандата Европы и одобрения со стороны других лидеров Евросоюза». По словам Мерца, Орбан «придерживается собственных взглядов на прекращение конфликта, однако эти представления пока не воплотились в жизнь».

    Мерц также отметил, что если у кого-то есть предложения лучше, чем у остальных, это следует приветствовать, но выразил сомнение в успехе новой попытки Орбана в сравнении с прошлой.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Венгерский премьер заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией. Он также высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    29 ноября 2025, 07:55
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения группировки войск «Север» усиливают натиск в Сумской области, интенсивно отрабатывая по позициям ВСУ авиацией ВКС России и расчетами «Солнцепеков».

    «Командование ВСУ постепенно смещает приоритеты в направлении Сумской области, куда перебрасываются подразделения 4 погранотряда с Волчанского направления», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Артиллерия и ударные дроны группировки «Север» также отработали по выявленным позициям ВСУ в районах Павловки и Рыжевки. На восьми участках продвижение составило до 700 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» уверенно продвигаются в Волчанске и  прилегающих населенных пунктах и лесных массивах.

    «Российская авиация результативно отработала по пунктам дислокации резервов ВСУ в тыловых районах. Оборона противника рушится, а солдаты сдаются в плен», – доложили военнослужащие.

    На левом берегу реки Волчья бойцы продвинулись на четырех участках на 500 м, а в ходе продвижения взяли в плен двоих служащих 225 ошп ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 105 в Сумской области и свыше 25 в Харьковской), двое взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боевые действия в Волчанске, которые группировка войск «Север» ведет против ВСУ, плавно перетекают в прилегающие населенные пункты, в том числе в Вильчу.

    Штурмовые группы «Северян» зашли в Вильчу и Лиман на Харьковском направлении. Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, доложило Минобороны.

    28 ноября 2025, 15:42
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Балашихинский городской суд снял арест с квартиры певицы Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке в Москве, которую ранее признали вещественным доказательством по делу о мошенничестве.

    «Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности», – постановил судья Евгений Паршин, передает ТАСС.

    Суд также удовлетворил ходатайство о возврате мобильного телефона, который считался вещественным доказательством на этапе предварительного расследования. Телефон был возвращен Полине Лурье, свидетельнице по делу, которая ранее купила квартиру у Долиной, но впоследствии была обязана через суд вернуть недвижимость певице.

    Ранее адвокат осужденного по делу Долиной заявил, что мошенники находятся за границей.

    Напомним, суд признал требования двух пострадавших по делу о мошенничестве с квартирой Долиной и оставил арест на имущество обвиняемых.

    До этого суд признал виновными четверых человек в мошенничестве с квартирой артистки на сумму 317 млн рублей и назначил им сроки от четырех до семи лет лишения свободы.

    29 ноября 2025, 03:55
    Юрист рассказала о компенсации сгоревших советских вкладов до 2028 года

    Юрист Безмаленко рассказала о компенсации сгоревших советских вкладов

    Юрист рассказала о компенсации сгоревших советских вкладов до 2028 года
    @ Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшие три года россияне и их наследники продолжат получать компенсации по советским вкладам, сохранившимся на начало 1992 года, в бюджете страны на 2026-2028 годы запланировано почти 5 млрд рублей, рассказала член Международной ассоциации юристов и медиаторов Евгения Безмаленко.

    Безмаленко объяснила «Прайм», что гражданам, родившимся в 1945 году и ранее, а также их наследникам, положена компенсация в трехкратном размере остатка вклада по состоянию на 1 января 1992 года. Если часть средств была получена раньше, сумма компенсации снижается.

    Тем, кто родился с 1946 по 1991 год, компенсация составляет двукратный остаток.

    По вкладам, закрытым в Сберегательном банке России за период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсация не выплачивается.

    Выплаты наследникам производятся независимо от возраста умершего владельца вклада, при этом сумму уже выданного ранее пособия на погребение не вычитают. Порядок и детали выплат возложены на правительство, отметила Безмаленко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финансист Волкова объяснила, как рассчитывать личную инфляцию самостоятельно.

    28 ноября 2025, 19:54
    Идущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»

    Идущий в Новороссийск танкер загорелся у берегов Турции «из-за внешнего воздействия»

    Идущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Танкер Kairos, шедший под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся у побережья Турции после внешнего воздействия, сейчас эвакуируют 25 членов экипажа, сообщает Главное управление мореходства Турции..

    Информация о пожаре на шедшем в Новороссийск танкере Kairos под флагом Гамбии поступила от Главного управления мореходства Турции, передает ТАСС. По данным ведомства, инцидент произошел в 28 морских милях от побережья провинции Коджаэли. Судно следовало в российский порт. Танкер шел без груза. Причиной пожара на борту стало внешнее воздействие.

    Турецкое мореходство подчеркнуло, что на момент происшествия состояние всех 25 членов экипажа оставалось удовлетворительным. Для эвакуации моряков направили спасателей, процесс идет под контролем властей. Администрация губернатора провинции Коджаэли также подтвердила информацию о возгорании на танкере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на танкере Swanlake в Мраморном море у берегов Стамбула произошла гибель российского моряка в результате отравления паром топлива.

    До этого на нефтеналивном танкере в порту Туапсе на Черном море возник пожар из-за падения обломков БПЛА.

    А пожар на нефтяном танкере MT Federal II в Индонезии привел к гибели десяти человек.

    29 ноября 2025, 12:04
    Причал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров

    Причал КТК под Новороссийском поврежден при атаке катеров

    Причал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров
    @ КТК

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки безэкипажных катеров на морском терминале КТК под Новороссийском поврежден причал ВПУ-2, что нарушило график отгрузочных операций, сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

    Выносное причальное устройство ВПУ-2 на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском было серьезно повреждено в ночь на 29 ноября, передает ТАСС.

    По официальным данным пресс-службы КТК, удар по объекту был нанесен безэкипажными катерами в 4.06 мск, что привело к полной невозможности дальнейшей эксплуатации причала.

    Эксплуатирующая компания подчеркнула, что после атаки были немедленно остановлены все погрузочные операции, а танкеры отведены за пределы акватории терминала во исполнение требований капитана морского порта Новороссийск. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется.

    Как предварительно установлено, разлива нефти в Черное море не произошло. В дальнейшем отгрузки нефти будут возобновляться только при отсутствии угроз со стороны безэкипажных катеров или беспилотников, отметили в КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при массированной атаке дронов на Новороссийск получили повреждения 227 квартир.

    В среду в результате атаки беспилотников пострадали еще 20 квартир.

    На уходящей неделе при атаках дронов на Новороссийск пострадали четыре человека, были повреждены пять многоквартирных и два частных дома.

    28 ноября 2025, 17:54
    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну

    Внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн проиграл суд за наследство Игорю Лебедеву

    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одинцовский городской суд не удовлетворил иск внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна к официальному наследнику Игорю Лебедеву о признании права собственности на недвижимость в подмосковном Дарьино.

    Эйдельштейн пытался доказать, что дом и земельный участок перешли ему по ипотечному договору непосредственно от Жириновского, передает «Московский комсомолец». Суд не принял во внимание его доводы, несмотря на то что несколько предыдущих судов уже подтвердили родственную связь истца с покойным лидером ЛДПР.

    Параллельно в медиапространстве обсуждается ситуация с автомобилем «Мерседес Майбах», который ранее принадлежал Жириновскому и был впоследствии передан Эйдельштейну. Эта служебная машина недавно появилась у офиса ЛДПР с видимыми повреждениями после предполагаемой аварии.

    Эйдельштейн сообщил изданию, что уже давно переписал автомобиль на один из фондов, но позже хотел вернуть его в свою коллекцию – эта попытка также не увенчалась успехом.

    Ранее суд отказал племянницам Жириновского в споре о наследстве.

    В июне прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна о признании его сыном основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Позже законный сын Жириновского Игорь Лебедев обжаловал это решение.

    Российские войска освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском
    На Тихоокеанском флоте создана гвардейская дивизия морской пехоты
    В НАТО заявили о возможности упреждающих ударов в качестве «ответа» России
    В Тбилиси обвинили Би-би-си в «оскорблении грузинского общества»
    Израиль объявил о разработке лазерной ПВО «Железный луч»
    Названа причина возможной блокировки WhatsApp в России
    Петербург обошел Москву по стоимости проезда на общественном транспорте

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

