В ЛНР открыли новый центр долговременного ухода на 100 мест

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает Telegram-канал главы ЛНР, в республике начало работу новое социальное учреждение постоянного пребывания.

На открытии присутствовали глава ЛНР Леонид Пасечник и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который посетил регион с рабочим визитом.

Новый центр полностью соответствует современным стандартам, рассчитан на сто койко-мест и реализован по инициативе Народного фронта как часть федеральной программы развития системы долговременного ухода. Пасечник отдельно поблагодарил руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова и его команду за организацию проекта.

Во время осмотра территории и помещений центра делегация обратила внимание на благоустройство, светлые палаты и просторную столовую, а также пообщалась с первыми подопечными учреждения. «Все сделано с большой любовью к людям – и это чувствуется», – отметил Пасечник.

Совместно с митрополитом Каширским Феогностом и настоятелем Донского монастыря Москвы участники открытия приняли участие в общем молебне. Кириенко передал коллективу учреждения икону Пресвятой Богородицы «Всецарица» и вручил заслуженные награды представителям Народного фронта и организации «Регион Заботы».

Также Пасечник и Кириенко посетили Станично-Луганскую гимназию, где произошли значимые перемены. Сегодня здесь обучаются порядка 370 школьников, работает более 40 учителей.

Педагоги провели подробную экскурсию и рассказали о поддержке учебного заведения, в том числе со стороны Волгоградской области. Гимназия получила тематические кабинеты, лаборатории по физике, химии и биологии, робототехнику, обширную библиотеку и иные ресурсы. Организованы необходимые меры безопасности.

При содействии Министерства просвещения появился пришкольный лагерь «Казачок», который позволяет детям эффективно проводить время на каникулах. В учебном заведении открыты семь «Парт Героев», а также стенд, посвященный участникам спецоперации на Украине. Школьники активно участвуют в реализации концепции «Луганский характер».

В завершение визита Сергей Кириенко вручил руководству гимназии сертификат для покупки новых учебников и литературы.

Пасечник вместе с Кириенко посетили Дворец культуры в Станично-Луганском округе, где был полностью завершен капитальный ремонт. Они также осмотрели обновленную площадь Героев Сталинграда, отметив положительные изменения в общественном пространстве.

Глава ЛНР рассказал, что восстановлением объектов занимались специалисты из Волгоградской области, выступающей регионом-шефом. Для оснащения Дворца культуры часть оборудования предоставил Президентский фонд культурных инициатив, что позволило учреждению начать свою работу в полном объеме.

Пасечник отметил, что накануне Дня Победы восстановительные работы еще шли, а сейчас дворец уже функционирует и стал уютным пространством для жителей округа. Здесь открылись кружки по вокалу, фланкировке казачьей шашкой, мозаике и лепке, а также создана большая библиотека, которая насчитывает более 16 тыс. книг.

Он подчеркнул, что теперь во многом благодаря федеральной поддержке и шефским программам учреждения культуры региона получают новую жизнь и становятся центрами притяжения для молодежи.