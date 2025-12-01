Российские банки подготовили новые решения для приема платежей туристов

Tекст: Ольга Иванова

Российские банки подготовили технологические решения, которые позволят иностранным туристам, включая гостей из арабских стран, без проблем проводить платежи на территории России, передает ТАСС.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что сейчас особенно остро стоит вопрос платежей, так как туристы, в том числе из арабских стран, «ко всему прочему, еще и очень платежеспособны».

Решетников подчеркнул, что российские и арабские туристы уже не привыкли использовать наличные деньги, поэтому необходимо максимально быстро восстановить эффективную систему платежей. Министр уточнил, что отечественные банки уже подготовили несколько технологических проектов для обработки платежей иностранцев, которые планируется запустить в ближайшее время.

По его словам, соответствующие сервиса банков начнут работать совсем скоро, что должно значительно упростить расчеты для зарубежных гостей. Решетников выразил надежду, что эти меры помогут увеличить приток туристов в Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России расширил список стран, в которые россияне могут отправлять средства по системе быстрых платежей. Теперь переводы стали доступны в девять стран, включая Белоруссию и Узбекистан.