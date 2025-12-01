Fox News: Нацист Менгеле жил в Аргентине, не опасаясь разоблачения

Tекст: Ольга Иванова

Нацистский преступник Йозеф Менгеле, известный как «Ангел смерти», после окончания Второй мировой войны открыто проживал в Аргентине, не опасаясь преследования, пишет ТАСС со ссылкой на канал Fox News.

После публикации аргентинских архивов стало известно, что Менгеле приехал в страну в 1949 году по итальянскому паспорту под вымышленным именем Гельмут Грегор, однако довольно скоро стал использовать настоящее имя.

Аргентинская разведка обладала большой базой данных о прошлом Менгеле, включая его личность, место проживания, семейное положение и деловые интересы. Несмотря на это, аргентинские власти не предпринимали попыток его задержания. В 1956 году Менгеле запросил копию своего свидетельства о рождении в посольстве ФРГ, и спустя несколько лет власти ФРГ выдали ордер на его арест, однако аргентинский суд отказал в экстрадиции, объяснив решение политическими мотивами.

Из-за отсутствия координации между аргентинскими ведомствами, все действия по поиску Менгеле часто происходили с запозданием и становились известны самому преступнику через СМИ. По данным архивов, еще в 1960 году, когда операции по поиску только начали разворачиваться, Менгеле уже пересек границу с Парагваем, а затем перебрался в Бразилию.

В Бразилии Менгеле жил до самой гибели в 1979 году, когда он утонул во время купания, предположительно из-за инсульта, и был захоронен под чужим именем. Лишь спустя годы, после эксгумации и проведения ДНК-анализа, его личность была подтверждена официально.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аргентинские власти предоставили открытый доступ к архивам о судьбах нацистов, скрывшихся в стране после Второй мировой войны.