По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
Воздушная опасность объявлена на территории Таганрога
На территории Таганрога ввели режим воздушной опасности, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Камбулова указала в Telegram, что жителей Таганрога следует уйти с «открытых участках улиц», укрыться в помещениях и не приближаться к окнам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированной атаки дронов на Таганрог и Неклиновский район Ростовской области 25 ноября погибли четыре человека, еще несколько человек пострадали.
В результате удара дронов ВСУ по Таганрогу в субботу повреждено здание многоквартирного дома и разрушена крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий.