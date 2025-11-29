Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.9 комментариев
Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область выросло до четырех человек
Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область увеличилось до четырех – в больнице умерла 76-летняя женщина, получившая тяжелые ранения ночью 25 ноября, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Число жертв атаки Вооруженных сил Украины на Ростовскую область в ночь на 25 ноября достигло четырех человек, сообщает в своем Телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь. 76-летнюю женщину госпитализировали утром 25 ноября в Ростов с тяжелыми ранениями. Несмотря на усилия врачей, она скончалась ранним утром субботы.
Семья погибшей, так же как и другие пострадавшие, получит необходимую помощь – этот вопрос находится на личном контроле главы региона. Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал поддержку.
Слюсарь подчеркнул, что сегодня Таганрог снова подвергся атаке. Пострадавших среди мирного населения нет. Ущерб еще оценивается, работы начнутся после разрешения саперов и следователей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара дронов ВСУ по Таганрогу в субботу повреждено здание многоквартирного дома и разрушена крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий.
Жители общежития эвакуированы в пункт временного размещения, развернутый в ближайшей школе. Частный дом сгорел в результате атаки.
В городе в субботу возникло восемь возгораний из-за массированной атаки БПЛА на Таганрог.
Напомним, при массированной атаке дронов на Таганрог и Неклиновский район Ростовской области 25 ноября погибли три человека, девять получили ранения. В Неклиновском районе 26 ноября объявили днем траура.