Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область выросло до четырех человек

Слюсарь: Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область достигло четырех человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Число жертв атаки Вооруженных сил Украины на Ростовскую область в ночь на 25 ноября достигло четырех человек, сообщает в своем Телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь. 76-летнюю женщину госпитализировали утром 25 ноября в Ростов с тяжелыми ранениями. Несмотря на усилия врачей, она скончалась ранним утром субботы.

Семья погибшей, так же как и другие пострадавшие, получит необходимую помощь – этот вопрос находится на личном контроле главы региона. Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал поддержку.

Слюсарь подчеркнул, что сегодня Таганрог снова подвергся атаке. Пострадавших среди мирного населения нет. Ущерб еще оценивается, работы начнутся после разрешения саперов и следователей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара дронов ВСУ по Таганрогу в субботу повреждено здание многоквартирного дома и разрушена крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий.

Жители общежития эвакуированы в пункт временного размещения, развернутый в ближайшей школе. Частный дом сгорел в результате атаки.

В городе в субботу возникло восемь возгораний из-за массированной атаки БПЛА на Таганрог.

Напомним, при массированной атаке дронов на Таганрог и Неклиновский район Ростовской области 25 ноября погибли три человека, девять получили ранения. В Неклиновском районе 26 ноября объявили днем траура.



