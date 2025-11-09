  • Новость часаПесков: Россия ожидает разъяснений по заявлениям Трампа о ядерном оружии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Главная битва Грузии с Евросоюзом еще вереди
    CNN: Трамп уснул во время встречи в Овальном кабинете
    Сенатор Пушков объяснил вечно сияющую на лице генсека НАТО Рютте улыбку
    На концерте Лободы в Кишиневе произошла драка между блондинками
    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника
    Лавров сообщил о трудностях США в убеждении Зеленского не мешать мирному процессу
    Столтенберг назвал крупнейшее поражение в истории НАТО
    Япония заявила о намерении рассмотреть покупку атомных подлодок
    Суд постановил выселить экоактивистку-иноагента Чирикову из квартиры в Москве
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    26 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    10 комментариев
    9 ноября 2025, 14:19 • Новости дня

    Пьяный начальник украинского военкомата похвастался убийством гражданских

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время празднования дня рождения в одесском баре начальник отделения украинского военкомата Дмитрий Шахнов в состоянии опьянения публично хвастался убийством мирных жителей, сообщили в российских силовых структурах.

    Пьяный начальник одного из отделений украинского военкомата, полковник Дмитрий Шахнов, в ходе празднования дня рождения в одесском баре оскорблял посетительницу и публично признавался в убийствах мирных жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    Как сообщают собеседники агентства, соответствующее видео распространили украинские блогеры. На кадрах видно, как Шахнов, находясь в состоянии алкогольного опьянения у барной стойки, заявляет: «Я убивал мирных жителей, будучи в АТО, но в текущем конфликте почему-то не воюю».

    Инцидент произошел в октябре. По словам источника, именно тогда полковник Шахнов праздновал свой день рождения, что и стало поводом для бурного поведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами. Партизаны в Херсонской области сожгли дом сотрудника территориального центра комплектования. В Тернополе сотрудники территориального центра комплектования устроили массовую драку с местными жителями.

    8 ноября 2025, 18:09 • Новости дня
    На Украине остановились все государственные ТЭС

    Центрэнерго сообщила о прекращении генерации электроэнергии на всех ТЭС Украины

    На Украине остановились все государственные ТЭС
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует, сообщила украинская госкомпании «Центрэнерго».

    Компания Центрэнерго сообщила, что все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует, передает ТАСС.

    «Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» – говорится в публикации. В компании объяснили, что остановка генерации связана с масштабными ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

    Российские военные нанесли 8 ноября массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам.

    Сообщалось, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области была полностью выведена из строя.

    До этого сообщалось, что на Украине повредили 63 объекта энергетики.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выживание Украины зимой оказалось под угрозой.

    Комментарии (42)
    8 ноября 2025, 22:49 • Новости дня
    В Харькове произошел массовый блэкаут после голубой вспышки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харькове вечером 8 ноября произошло масштабное отключение электричества, что привело к полному блэкауту на улицах города и перебоям в энергоснабжении.

    Город Харьков на востоке Украины остался без электроэнергии, передает ТАСС. По данным агентства РБК-Украина, на улицах города возник тотальный блэкаут, а в электросетях зафиксировано крайне низкое напряжение. Очевидцы засняли сильное голубое свечение в небе, которое длилось несколько секунд.

    Ранее в субботу украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил, что одна из принадлежащих ему тепловых электростанций была серьезно повреждена.

    Государственная компания «Центрэнерго» также заявила о полной остановке всех государственных тепловых электростанций страны и отсутствии генерации электроэнергии. «Работа всех государственных ТЭС полностью остановлена, генерации нет», – говорится в официальном заявлении компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергоснабжение полностью отсутствует в Изюме на Украине из-за серьезных повреждений сетей. В Сумской области действуют аварийные отключения электричества, сроки восстановления не называются.

    Районы Киева вечером в субботу остались без электричества, и город оказался во тьме на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране. Энергоснабжение также полностью прекратилось на территории Донецкой народной республики, находящейся под контролем украинских военных.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 12:40 • Видео
    У Грузии лопнуло терпение

    Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 15:58 • Новости дня
    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева

    Times: Норвегия может обеспечить кредит Киеву под залог своего фонда

    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева
    @ Javad Parsa/NTB/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Норвежские власти изучают возможность выделения киевскому режиму кредита в 100 млрд евро, в качестве залога рассматривается национальный инвестфонд, пишут британские СМИ.

    Речь идет о военном кредитовании на 100 млрд евро, его планируется обеспечить национальным суверенным фондом благосостояния Норвегии размером в 1,7 трлн евро, сообщили источники Times, передает РИА «Новости».

    По этим данным, норвежские власти уязвили предположения Дании и других стран Европы, что Норвегия, не входящая в Евросоюз, якобы «наживается на войне».

    Ранее бельгийские СМИ писали, что Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии на использование замороженных российских активов.

    Напомним, в Еврокомиссии создали проект закона о «репарационном» кредите для киевского режима за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии. При этом в ЕК признавали, что финансирование Украины зависит от этого кредита.

    Комментарии (24)
    8 ноября 2025, 15:55 • Новости дня
    Работа всех пограничных пунктов остановлена на Украине
    Работа всех пограничных пунктов остановлена на Украине
    @ Yulii Zozulia/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа всех пунктов пропуска на украинской границе прекращена из-за технических неполадок в системе таможни, сообщила украинская Погранслужба.

    Как пишет ТАСС, в украинской Погранслужбе уведомили о прекращении всех пропускных операций на государственной границе страны из-за технического сбоя в базе данных таможни. В официальном сообщении ведомства отмечается: «Временно остановлены пропускные операции на государственной границе. Причиной остановки работы пунктов пропуска стал сбой в работе базы данных таможни».

    Пограничники пояснили, что оформление граждан и транспортных средств на въезд на Украину и выезд из страны не проводится до устранения неисправностей.

    Причина сбоя на данный момент не установлена. Представители ведомства также не сообщили, когда пункты пропуска смогут возобновить нормальную работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в причастности к кибератаке на словацкие государственные органы. Министерство юстиции Украины заявило о масштабном сбое в работе государственных реестров. Украинские хакеры похитили секретный документ, принадлежащий вооруженным силам Украины.

    Комментарии (5)
    8 ноября 2025, 21:39 • Новости дня
    Киев погрузился во тьму из-за перебоев со светом

    Украинские СМИ сообщили о масштабных отключениях электричества в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Вечером в субботу районы Киева остались без электричества, а город оказался во тьме на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране, сообщили украинские СМИ.

    Киев вечером в субботу оказался практически полностью обесточен из-за перебоев с подачей электричества, передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ сообщили, что Киев погрузился во тьму из-за отключений света.

    В последние дни на всей территории Украины фиксируются массовые и многочасовые отключения электричества. Власти страны объясняют происходящее серьезными повреждениями в энергетических сетях и коммунальных системах.

    Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подчеркнула, что ситуация в энергетике крайне сложная, власти предпринимают меры по восстановлению электроснабжения.

    Ранее в результате ночных ударов и отключения электричества в Киеве остановился городской общественный транспорт.

    В Харькове ввели аварийные отключения из-за нехватки электроэнергии.

    Энергохолдинг «ДТЭК» сообщил о серьезных повреждениях одной из своих теплоэлектростанций.

    Государственная компания «Центрэнерго» информировала о полной остановке работы всех государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии.

    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам.

    Комментарии (7)
    9 ноября 2025, 03:40 • Новости дня
    Около десяти россиян и иностранцы арестованы за сотрудничество с СБУ
    Около десяти россиян и иностранцы арестованы за сотрудничество с СБУ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти десять российских и иностранных граждан арестованы по подозрению в участии в террористическом сообществе, связанном с СБУ, сообщил информированный источник.

    Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана почти десяти гражданам России и иностранцам по обвинению в участии в террористическом сообществе посредством сотрудничества с СБУ. В материалах дела фигурируют также  неустановленные лица, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Один из главных обвиняемых является иностранным гражданином, который по версии следствия поддерживал контакт с украинской спецслужбой.

    Все арестованные содержатся в следственных изоляторах Москвы, в том числе в изоляторе «Лефортово».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре женщина-повар в Севастополе была задержана за передачу украинской военной разведке данных о Черноморском флоте и попытку отравить российских военнослужащих.

    В октябре ФСБ задержала жительницу Донецка, подозреваемую в госизмене, за передачу СБУ сведений об автомобилях чиновников и перемещение компонентов взрывного устройства. Работника скорой помощи в ЛНР осудили в ноябре за шпионаж в пользу Украины.

    Комментарии (3)
    9 ноября 2025, 11:23 • Новости дня
    Лавров сообщил о трудностях США в убеждении Зеленского не мешать мирному процессу
    Лавров сообщил о трудностях США в убеждении Зеленского не мешать мирному процессу
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    США сталкиваются с трудностями в попытках убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр напомнил, что на саммите на Аляске Вашингтон заверял Москву в том, что американские власти «смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности».

    Лавров также отметил попытки Брюсселя и Лондона убедить США полностью перейти к военному давлению на Россию и отказаться от политико-дипломатических путей урегулирования, передает РИА «Новости».

    Дискуссия между Россией и США по украинскому вопросу охватывает широкий спектр тем и не ограничивается лишь одним аспектом, подчеркнул Лавров. Он добавил, что в отличие от того, как это пытаются представить отдельные журналисты и эксперты, переговоры многоуровневые и комплексные. Россия не раскрывает все детали обсуждений, но если в СМИ появляются фейки, Москва дает свои комментарии.

    Что касается предложения президента РФ Владимира Путина о продлении после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, Лавров рассказал: «Уговаривать мы никого не собираемся. Полагаем, что наш шаг отвечает интересам обеих сторон и всего мирового сообщества. Готовы к любому развитию событий. Однако надеемся, что результат будет положительным». Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия будет придерживаться добровольных ограничений только при полной взаимности со стороны США.

    По словам Лаврова, инициатива Путина в области стратегических вооружений не требует дополнительных обсуждений и отличается простотой: «Она лишена двойного дна, предельно проста для понимания и не требует специфических дополнительных усилий». Пока содержательного ответа от Вашингтона нет, однако по дипломатическим каналам США сообщили, что рассматривают эту идею.

    Россия ожидает подтверждения США в сохранении анкориджских договоренностей по Украине, добавил Лавров. Глава МИД РФ подчеркнул, что несмотря на компромиссный характер договоренностей, Москва не собирается отступать от принципиальных позиций, включая территориальную целостность страны и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, принятый ими на референдумах в 2014 и 2022 годах. Российская сторона также отмечает важность устранения первопричин конфликта.

    В пятницу президент США Дональд Трамп назвал главной преградой для организации саммита в Будапеште нежелание России «останавливаться» и прекратить боевые действия на Украине.

    Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине не будет длиться долго и завершится в ближайшем будущем. Трамп также отметил, что шансы на проведение встречи с Владимиром Путиным в Будапеште остаются высокими.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будапештский саммит России и США будет востребован обеими странами, но требует серьезной экспертной подготовки.

    Комментарии (3)
    9 ноября 2025, 13:30 • Новости дня
    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника

    Экономист Лизан: Украине придется выбирать между светом в домах и отоплением

    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия планомерно выводит из строя электрогенерацию на Украине. В перспективе Киеву придется выбирать – оставить население без света или без отопления. Также при необходимости российские военные могут создать условия для остановки атомной энергетики в стране, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее украинская компания «Центрэнерго» пожаловалась на остановку всех государственных ТЭС.

    «Важно обратить внимание на источник заявления – это «Центрэнерго». Компания управляла меньшим количеством тепловых электростанций, чем «ДТЭК». При этом «Центрэнерго» теряла работающие объекты электрогенерации еще в прошлом году. Судя по всему, им удалось отремонтировать часть мощностей, а теперь мы снова вывели их из строя», – объясняет экономист Иван Лизан.

    По его словам, «как бы то ни было, сейчас украинцам будет страшно больно», ведь у госкомпаний электрогенерации нет, а о доступных мощностях «ДТЭК» мало что известно. «При этом Бурштынская и Добротворская ТЭС ранее работали в режиме энергоострова, будучи синхронизированными с Европой. После начала СВО через эти станции идет переток энергии на Украину со стороны Венгрии и Словакии», – заметил аналитик.

    Он также уверен, что сегодня ВС России «добивают энергетику противника». «Чтобы с нашей стороны процесс был приостановлен, оппоненты должны подать четкий сигнал о готовности садиться за стол переговоров. Однако этого нет. Более того, ВСУ непрерывно огрызаются, пытаясь нанести удары по нашим энергообъектам. Однако нанести ощутимый урон России не удастся, поскольку у нас более крупная система и ее в целом гораздо сложнее дестабилизировать», – акцентирует спикер.

    Говоря о последствиях вывода из строя мощностей «Центрэнерго», Лизан пояснил: «Специфика электроэнергии в том, что ее практически невозможно запасти, и производство должно быть четко синхронизировано с потреблением».

    «Сети рассчитаны на мощность 50 Гц, допускаются колебания в 0,2 Гц в одну или другую сторону. Если показатель будет меньше, то система начнет «захлебываться» – и напряжение упадет. Если же значение будет выше условленного, то произойдет разгон, напряжение подскочит – и все электроприборы сгорят. Этой синхронизацией занимаются диспетчеры разных уровней. Сейчас мы вывели из строя всю маневренную генерацию», – детализирует экономист.

    «На данный момент у Украины остается только атомная генерация. Конечно, Россия ни при каких обстоятельствах не станет бить по АЭС, как это делают ВСУ. Но мы можем сделать так, что противник будет вынужден остановить работу станций. Для этого необходимо отсекать нагрузку, нанося удары по подстанциям с трансформаторами определенного класса напряжения. Если их вывести из строя, диспетчерам на АЭС придется снизить выработку энергии. И так поэтапно объект можно попросту заблокировать», – привел пример эксперт.

    Описывая положение дел на Украине, Лизан сказал: «Мы уже выбили всю прифронтовую энергетику, деэлектрифицировали железную дорогу, заставили противника перейти с электровозов на дефицитные тепловозы, а сейчас разрываем связь между разными частями страны».

    «Более того, подавляющая часть генерации находится в западной части Украины. А основные потребители – на юге, востоке и в столице. Разрывая цепочки, мы ставим Киев перед выбором: свет для домовладений или энергия для отопления. И есть ощущение, что страна в итоге будет сидеть в темноте», – заключил Лизан.

    Ранее компания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует.

    «Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» – сообщают в компании. В компании объяснили, что остановка генерации связана с масштабными ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

    На этом фоне немецко-финский предприниматель Ким Дотком, основавший известные файлообменные сервисы Megaupload и Mega, призвал к мирным переговорам в связи с отключением теплоэлектростанций на Украине.

    Напомним, ВС России нанесли 8 ноября массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам. Сообщалось, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области была полностью выведена из строя.

    Комментарии (6)
    9 ноября 2025, 12:58 • Новости дня
    На концерте Лободы в Кишиневе произошла драка между блондинками
    На концерте Лободы в Кишиневе произошла драка между блондинками
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инцидент с потасовкой фанаток произошел перед началом выступления Светланы Лободы в Кишиневе.

    Драка произошла в зале перед концертом Светланы Лободы в Кишиневе, передает «Страна». В один из моментов группа блондинок устроила потасовку, сопровождаемую выдиранием волос и руганью. Итоги конфликта издание не уточняет. Точная причина конфликта между зрителями также не называется.

    По имеющейся информации, на концерт певицы приехало большое число украинцев.

    Из-за сбоя в работе базы данных украинской таможни граница оказалась закрыта на несколько часов. Многим фанатам пришлось ждать в очередях, и они, чтобы скоротать время, начали петь песни Лободы прямо на пунктах пропуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певице Лободе могут отказать во въезде в Россию. Суд отказался запрещать Лободе исполнять песню «К черту любовь». В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию.

    Комментарии (4)
    8 ноября 2025, 22:59 • Новости дня
    На Украине предупредили об отключении света во всех регионах

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины в воскресенье запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

    Энергопотребление будет ограничено на всей территории Украины 9 ноября по решению национальной энергетической компании «Укрэнерго», передает RT.

    Компания заявила, что причиной введения подобных ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме. Киев уже погрузился в темноту  из-за перебоев с электроснабжением. Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой.

    В субботу ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине и объектам газо-энергетического комплекса, которые обеспечивают военную промышленность.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 20:16 • Новости дня
    В Белгороде после удара ВСУ начались перебои с электричеством

    Гладков: После атаки ВСУ в Белгороде и Белгородском районе пропал свет

    Tекст: Вера Басилая

    Более 20 тыс. жителей Белгорода и Белгородского района остались без электричества после атаки ВСУ, аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Проблемы с подачей электричества зафиксированы после атаки вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район, сообщается в Telegram-канале Гладкова. По его словам, более 20 тыс. человек остаются без электроснабжения как в городе, так и в некоторых частях поселка Дубовое.

    Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, все воздушные цели были сбиты. Предварительно, никто не пострадал в результате атаки. Однако из-за падения обломков в городе произошло возгорание нескольких гаражей, ликвидацией пожаров занимаются экстренные службы.

    Оперативные и аварийные службы в настоящее время находятся на местах и устраняют последствия атаки, энергетики уже занимаются восстановлением подачи электричества.

    Ранее в результате атаки БПЛА на подстанцию «Белозерская» в Вологодской области произошли пять взрывов.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 05:25 • Новости дня
    Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери на фронте

    Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский военнопленный объяснил, ради чего украинское командование умышленно занижает данные о потерях на фронте и удерживает выплаты, не раскрывая судьбу пропавших.

    Украинское командование скрывает данные о пленных и погибших военнослужащих, чтобы занизить статистику потерь и присваивать выделенные средства, рассказал РИА «Новости» Иван Сидельник, пленный боец 41-й отдельной механизированной бригады.

    По его словам, командирам ВСУ невыгодно забирать даже тела погибших, а официальную статистику необходимо «умножать не то что на десять, а почти на сто».

    «Им не выгодно потом нас забирать, даже тела, например. Рассказывают, что потерь несколько тысяч, не знаю, сколько уже, но нужно умножать не то что на десять, а на 100 почти потери украинской армии», – сказал он.

    Сидельник отметил, что сокрытие информации о погибших позволяет украинским командирам не выплачивать материальную компенсацию семьям погибших.

    «Это надо признать, что такие потери – это, считайте, выплаты надо им всем», – уточнил военнопленный.

    Он добавил, что до того момента, пока статус пленного не подтвержден официально, его заработная плата продолжает накапливаться на карте. За это время командование рассчитывает получить доступ к его счету и снять деньги.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, крупное украинское военное кладбище пополнилось сотнями безымянных могил за считанные месяцы после передачи тел погибших украинских солдат, кадры захоронений появились в Сети.

    В освобожденном поселке Шевченко обнаружены груды техники и тел солдат ВСУ. На Запорожском направлении нашли десятки тел украинских военных.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 16:25 • Новости дня
    В Киеве после ночных ударов остановился общественный транспорт

    В Киеве произошел транспортный коллапс после ударов по городу

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночных ударов и отключения электричества в Киеве остановился городской общественный транспорт, включая троллейбусы, трамваи и фуникулер.

    В Киеве после ночных ударов был зафиксирован транспортный коллапс из-за отсутствия напряжения в электросетях, передает «Газета.Ru».

    В городе прекратили работу троллейбусы, трамваи и фуникулер, что серьезно осложнило передвижение горожан.

    По данными украинских СМИ, жители города были вынуждены идти по трамвайным путям пешком.

    Украинские СМИ сообщили, что удары Вооруженных сил России пришлись по Киеву, Днепропетровску, а также по Харьковской и Полтавской областям. Владимир Зеленский заявил, что по Украине было выпущено более 450 ударных БПЛА и 45 ракет различных типов.

    В результате атак в ряде регионов было отключено электроснабжение. Было также приостановлено движение дальних поездов, а в Харькове полностью остановилось метро.

    В Харькове введены аварийные отключения и частично приостановлена работа метро.

    Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам.


    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 22:14 • Новости дня
    Мирошник объяснил цель российских атак на украинские ТЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что атаки на объекты в Украине направлены на потенциал ВПК, а не на гражданское население, и не ставят целью ухудшение условий жизни.

    Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал ситуацию с остановкой всех государственных тепловых электростанций Украины. Он указал, что Москва наносит удары по энергетике, обслуживающей потребности военно-промышленного комплекса Украины, а не по гражданским объектам.

    В эфире телеканала «Соловьев Live» Мирошник отметил: «Нынешний удар – это не по населению, это по военному потенциалу, это по потенциалу ВПК. Поэтому и последствия нужно искать в основном там. А дальше это косвенные условия, потому что война остается войной, и иллюзии не нужно иметь для того, чтобы объяснять, что это никак не коснется населения».

    Деятель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия не стремится ухудшать условия жизни граждан Украины. Он уточнил, что удары по энергетическим объектам объясняются необходимостью лишить украинских военных возможностей, ведь электрифицированная логистика, по его словам, играет ключевую роль для снабжения армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в субботу районы Киева остались без электричества на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране. Теплоэлектростанция группы ДТЭК на Украине пострадала в результате атаки. Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам провели массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 16:45 • Новости дня
    Мужчина спрыгнул с пятого этажа здания военкомата на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинском городе Тернополь мужчина спрыгнул с пятого этажа здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и попал в реанимацию, сообщают украинские СМИ.

    Мужчина выпал с пятого этажа здания ТЦК, он не погиб, его отправили в реанимацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Проводятся следственные действия

    Ранее сообщалось, что украинский депутат заключил фиктивный брак с несовершеннолетней девушкой-инвалидом, чтобы получить отсрочку от мобилизации и избежать отправки в армию.

    Также в одной из школ в Киеве преподавателя физкультуры прямо во время урока силой вывели сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата).

    Комментарии (0)
    Главное
    Паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи
    В аварии на Крымском мосту погибли водитель и пассажир Mercedes
    Умер художник-концептуалист Эрик Булатов
    Омбудсмен сообщил о критическом состоянии обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
    Суд конфисковал золото у гражданина Китая на 50 млн рублей
    Основательница Wildberries поделилась секретом выявления миллионеров
    Около десяти россиян и иностранцы арестованы за сотрудничество с СБУ

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится так называемый парад победы, посвященный пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации