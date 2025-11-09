Попавший под сход лавины на Агинском месторождении геолог найден живым

Tекст: Катерина Туманова

«Мужчина, попавший под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, обнаружен. По предварительной информации, он жив. В настоящее время ведутся работы по его эвакуации», – сказано в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В район схода лавины из села Мильково выехали спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и врач Мильковской районной больницы, добавили в ведомстве.

Вечером субботы, 8 ноября, на месторождении лавина накрыла буровую установку с двумя работниками внутри. Машиниста подрядной компании обнаружили без признаков жизни. Поиски помощника были приостановлены до утра из-за темноты.

Утром к поискам присоединились сотрудники Камчатского спасцентра МЧС, которые доставили специальные щупы и биперы. Руководство поисковой операцией взяли на себя спасатели, всего работало около 20 человек, уточняет РИА «Новости».

Инцидент произошел с сотрудниками горно-металлургической компании «Ареал», которая ведет добычу цветных и драгоценных металлов в 11 регионах России. В компании работает более 16 тыс. человек. Следственное управление СК и прокуратура Камчатского края проводят проверки по факту происшествия.

