Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.4 комментария
Спасатели не обнаружили людей под завалами подъезда дома в Тульской области
Губернатор Миляев заявил об отсутствии людей под завалами дома в Тульской области
В Тульской области под завалами обрушившегося после взрыва газа дома по улице Ленина в поселке Куркино людей не оказалось, погибших также нет, жильцы двух подъездов в смогут вернуться в квартиры, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Под завалами обрушившегося после взрыва газа дома по улице Ленина в поселке Куркино людей не оказалось, погибших также нет, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Дмитрия Миляева.
По его словам, после оценки состояния здания жильцы двух не пострадавших подъездов смогут вернуться в свои квартиры, когда полностью возобновится подача газа, воды, тепла и электричества. Сейчас ресурсоснабжающие организации работают над восстановлением необходимых коммуникаций.
Поврежденный подъезд будет разобран, после получения заключения экспертов власти приступят к его восстановлению.
Миляев сообщил, что четверо человек пострадали при инциденте, они госпитализированы, состояние здоровья всех находится под контролем.
В момент взрыва бытового газа в квартире, где произошел инцидент, никого не было, уточнил глава муниципального образования Геннадий Калина. Пострадавшие жители временно разместились у родственников или получили возможность проживания в гостинице села Орловка, где для них организовано бесплатное размещение и питание. Оперативный штаб продолжает работу на месте происшествия.
Ранее Миляев сообщил, что при взрыве бытового газа в жилом доме в Куркино пострадали трое человек. Позже количество пострадавших выросло до четырех человек.
Прокуратура уточнила, что работники газовой службы прибыли на вызов о запахе газа, а взрыв произошел спустя некоторое время после их прибытия.