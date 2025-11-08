  • Новость часаРабота всех пограничных пунктов остановлена на Украине
    8 ноября 2025, 16:14 • Новости дня

    Спасатели не обнаружили людей под завалами подъезда дома в Тульской области

    Губернатор Миляев заявил об отсутствии людей под завалами дома в Тульской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Тульской области под завалами обрушившегося после взрыва газа дома по улице Ленина в поселке Куркино людей не оказалось, погибших также нет, жильцы двух подъездов в смогут вернуться в квартиры, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.

    Под завалами обрушившегося после взрыва газа дома по улице Ленина в поселке Куркино людей не оказалось, погибших также нет, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Дмитрия Миляева.

    По его словам, после оценки состояния здания жильцы двух не пострадавших подъездов смогут вернуться в свои квартиры, когда полностью возобновится подача газа, воды, тепла и электричества. Сейчас ресурсоснабжающие организации работают над восстановлением необходимых коммуникаций.

    Поврежденный подъезд будет разобран, после получения заключения экспертов власти приступят к его восстановлению.

    Миляев сообщил, что четверо человек пострадали при инциденте, они госпитализированы, состояние здоровья всех находится под контролем.

    В момент взрыва бытового газа в квартире, где произошел инцидент, никого не было, уточнил глава муниципального образования Геннадий Калина. Пострадавшие жители временно разместились у родственников или получили возможность проживания в гостинице села Орловка, где для них организовано бесплатное размещение и питание. Оперативный штаб продолжает работу на месте происшествия.

    Ранее Миляев сообщил, что при взрыве бытового газа в жилом доме в Куркино пострадали трое человек. Позже количество пострадавших выросло до четырех человек.

    Прокуратура уточнила, что работники газовой службы прибыли на вызов о запахе газа, а взрыв произошел спустя некоторое время после их прибытия.

    7 ноября 2025, 20:02 • Новости дня
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска добились крупного успеха на Запорожском направлении, освобождая населенные пункты в самом центре боевых действий. По информации военного эксперта Юрия Подоляки, утром 7 ноября подразделения группировки «Восток» завершили зачистку Успеновки и после этого стремительным рывком освободили село Сладкое.

    Как отметил эксперт, прорыв достиг глубины около 5 километров и состоялся буквально по следам отступающего противника, что ранее в этом районе не наблюдалось. Этот факт свидетельствует о том, что фронт противника на указанном участке уже нестабилен, передает МК.

    По его словам, российское командование успешно воспользовалось тем, что силы ВСУ были сосредоточены в районах Покровска и Купянска, пытаясь задержать продвижение российских войск там. В результате остальные участки фронта, включая Запорожское направление, оказались ослабленными. При этом группировки российских войск «Север», «Восток», «Центр», «Запад» и «Южная» продолжают оказывать постоянное давление на позиции ВСУ, не давая им возможности стабилизировать оборону.

    Отмечается, что освобождение Успеновки и успешная зачистка Сладкого открывают российским силам дорогу к дальнейшему продвижению в сторону областного центра Запорожья, что может стать значимым тактическим успехом в операции. Отсутствие же у противника значимых резервов, способных стабилизировать ситуацию, лишь усугубляет положение ВСУ на этом направлении.

    Таким образом, российская армия продолжает расширять контролируемую территорию в Запорожской области, продвигаясь на стратегически важных участках и укрепляя свои позиции в регионе. Это демонстрирует не только успешность текущей операции, но и создает предпосылки для дальнейшего изменения баланса сил на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении.

    Около Петровки в Харьковской области пресекли прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через Оскол. Украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Вся группа ГУР ВСУ была уничтожена при попытке этого десантирования.

    Комментарии (16)
    7 ноября 2025, 19:36 • Новости дня
    Опубликован отчет МАК о причинах вынужденной посадки Airbus A321 на кукурузное поле
    Опубликован отчет МАК о причинах вынужденной посадки Airbus A321 на кукурузное поле
    @ Ruptly/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Межгосударственный авиационный комитет опубликовал окончательный отчет о вынужденной посадке Airbus A321 «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в Раменском, которая произошла в 2019 году.

    Документ был подготовлен еще в 2021 году, однако официально обнародован только сейчас. Как отмечается в отчете, самолет столкнулся со стаей чаек на высоте около одного метра сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы, что стало причиной серьезных повреждений обоих двигателей. Масса некоторых птиц превышала один килограмм, что позволило отнести их к категории «большая птица» по авиационным стандартам, передает ТАСС.

    Из-за столкновения на двигателях резко снизилась суммарная тяга, и лайнер потерял возможность продолжать полет при выпущенных шасси, что и привело к вынужденному приземлению за пределами аэродрома. В отчете также отмечается, что экипаж оказался дезорганизован, поскольку реальная ситуация отличалась от сценариев, отрабатываемых на тренажерах.

    «C самого начала развития особой ситуации действия экипажа, в первую очередь КВС, имеют явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности, то есть частичной потери работоспособности в психологическом плане. Сложившаяся ситуация превышала психоэмоциональные возможности членов экипажа, хотя и не вызвала у них психологического ступора. Фактически на начальном этапе продолженного взлета (до включения автопилота) экипаж не выполнил (или выполнил, но в недостаточной степени) ни одного из действий, предусмотренных процедурой продолженного взлета», – говорится в отчете.

    По мнению комиссии, новый фактор опасности заключался в неожиданном психоэмоциональном всплеске членов экипажа, что стало причиной временной дезорганизации работы при осуществлении аварийной процедуры и пропуске ряда важных операций. С самого начала развития внештатной ситуации, как подчеркивается в документе, действия экипажа, особенно командира, были непоследовательными и частично хаотичными, пишет РИА «Новости».

    В отчете также отмечается, что экипаж имел возможность продолжить взлет, если бы выполнил все необходимые для этого операции: «Результаты моделирования, приведенные в разделе 1.16.4.3. настоящего отчета, показывают, что при действиях экипажа в соответствии с предусмотренными процедурами выполнения продолженного взлета, полет мог быть продолжен». При этом отмечается, что «безопасный исход полета при данном сценарии не гарантировался, так как параметры работы поврежденных двигателей могли измениться в любой момент до величин, которые не позволили бы продолжить полет».

    Напомним, 15 августа 2019 года командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным совершили аварийную посадку самолета на кукурузном поле. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать.

    16 августа 2019 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину были присвоены звания Героев Российской Федерации. Бортпроводники награждены орденами Мужества.

    Комментарии (25)
    8 ноября 2025, 13:38 • Видео
    Азербайджан начал вступать в НАТО

    В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 18:24 • Новости дня
    Западные СМИ назвали условия Мадуро к США в обмен на отставку

    The Atlantic сообщил о готовности Мадуро уйти в отставку в обмен на «комфортное изгнание»

    Западные СМИ назвали условия Мадуро к США в обмен на отставку
    @ Meng Yifei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласится покинуть свой пост, если США предоставят ему амнистию и обеспечат условия комфортного изгнания, сообщает The Atlantic.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов уйти в отставку в обмен на комфортное изгнание, пишет The Atlantic, ссылаясь на собственный источник. Для этого американская сторона должна выполнить ряд условий: предоставить Мадуро амнистию, отменить объявленную награду за его поимку и гарантировать отсутствие преследования после ухода из страны, передает Ura.ru.

    По словам собеседника издания, в отношении Мадуро рассматриваются разные сценарии: «Если будет достаточно давления и если «на блюде будет достаточно сладостей», все варианты открыты». Сообщение появилось на фоне активности Вооруженных сил США в регионе. За последние недели Пентагон начал масштабное развертывание военной техники в Карибском море, которое авторы материала называют крупнейшим со времен Карибского кризиса 1962 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы приняли план перехода к вооруженной борьбе в случае нападения со стороны США. Президент Николас Мадуро заявил, что страна располагает существенным арсеналом российских переносных ракетных комплексов для защиты от внешних угроз.

    Военно-морская группировка США численностью около 16 тыс. человек, включая восемь кораблей и атомную подлодку, сосредотачивается в Карибском бассейне.

    Комментарии (15)
    7 ноября 2025, 20:10 • Новости дня
    В МВД назвали причину убийства семьи российского криптотрейдера в ОАЭ
    В МВД назвали причину убийства семьи российского криптотрейдера в ОАЭ
    @ Duan Minfu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Семья из Петербурга была похищена и убита в ОАЭ ради вымогательства криптовалюты, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Волк сообщила: «По имеющимся данным, в октябре этого года на территории иностранного государства фигуранты похитили мужчину и его жену с целью вымогательства криптовалюты. Впоследствии злоумышленники убили обоих потерпевших, а тела закопали в пустынной местности», передает ТАСС.

    Следствие установило, что у убийц были сообщники, которые арендовали автомобили и помещения, где супругов удерживали силой. После убийства преступники избавлялись от орудий преступления и личных вещей потерпевших, разбрасывая их по разным эмиратам. Как уточнили в СК РФ, жертвами стали Роман и Анна Новак.

    Напомним, криптотрейдер Роман Новак и его супруга Анна были найдены мертвыми в ОАЭ спустя месяц после исчезновения, подозреваемые в похищении уже задержаны и ожидают экстрадиции в Петербург. Ранее Октябрьский районный суд Петербурга избрал для Константина Шахта меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 23:40 • Новости дня
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-премьер и полпред президента по ДФО Юрий Трутнев рассказал, что во время одной из поездок в ДНР он оказался под обстрелом ВСУ и был вынужден применить оружие.

    По словам Трутнева, под Угледаром ему пришлось лично отстреливался из снайперской винтовки, находясь в полуразрушенном здании вместе с другими бойцами, передает ТАСС.

    «Я работал из этого дома [из снайперской винтовки], под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два. Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победит», – рассказал Трутнев автору проекта WarGonzo военкору Семену Пегову.

    В последствии этот дом стали называть «Домом Трутнева». Вице-премьер признался, что ему «очень интересно вернуться в уже освобожденный Угледар».

    Напомним, город Угледар в ДНР был освобожден российскими войсками осенью 2024 года. В боях за город ВСУ потеряли до пяти бригад.

    Комментарии (12)
    8 ноября 2025, 07:25 • Новости дня
    Система LazerBuzz научилась уничтожать FPV-дроны за 0,5 сек

    Tекст: Катерина Туманова

    Лазерная система LazerBuzz проекта «Посох» впервые уничтожила FPV-дроны в полностью автоматическом режиме всего за полсекунды.

    Лазерная система противодействия дронам LazerBuzz получила возможность  автоматического режима работы, сообщает ТАСС.

    «Были проведены успешные испытания лазерной системы противодействия дронам LazerBuzz в рамках проекта «Посох», которая получила опцию работы в автоматическом режиме. В ходе испытаний установка поразила FPV-дроны за 0,5 секунды», – рассказали в компании-разработчике.

    Там уточнили, что система полностью готова к применению, в настоящее время идет согласование поставок.

    На испытаниях установка смогла зафиксировать, навестись и уничтожить FPV-дроны менее чем за секунду, причем весь процесс осуществлялся без участия оператора. Систему намерены интегрировать в комплект современного вооружения после согласования необходимых процедур.

    Производитель отмечает перспективность применения установки в условиях современной военной угрозы со стороны беспилотной авиации, в том числе FPV-дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре сообщалось, что боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания.

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны, что делает их неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления.

    В рамках ВЭФ представили FPV-дрон «Ветер-Х», который может выполнять задачи на дистанциях от 30 км благодаря использованию воздушного ретранслятора.


    Комментарии (11)
    8 ноября 2025, 02:35 • Новости дня
    Посольство России поддержало оперного певца Абдразакова после скандала в Италии
    Посольство России поддержало оперного певца Абдразакова после скандала в Италии
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское посольство в Италии выразило поддержку оперному певцу Ильдару Абдразакову, чье участие в постановке «Дон Жуан» в Вероне было отменено под давлением русофобствующих недоброжелателей.

    «Посольство России в Италии выражает свою дружескую поддержку заслуженному артисту России, лауреату международных конкурсов, солисту Мариинского и Большого театров Ильдару Амировичу Абдразакову в связи с нападками на него в Италии представителей отдельных русофобствующих оппозиционных политических сил, а также горстки экстремистски настроенных украинских и российских эмигрантов», – сказано в сообщении Telegram-канале дипмиссии.

    Российские дипломаты уточнили, что следствием выпадов русофобов и «при попустительстве итальянских властей» отменено участие Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан» В.А. Моцарта на сцене Филармонического театра Вероны.

    В посольстве выразили надежду на то, что здравомыслящий человек в Италии не согласится с домыслами о том, что исполнение выдающимся басом из России партии Дона Жуана является инструментом «кремлевской пропаганды» и чуть ли не угрозой для Италии.

    Напомним, представители радикальной оппозиции, несколько лет назад покинувшие Россию, развернули в соцсетях кампанию с требованием запретить гастроли Абдразакова в Италии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Валерий Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля с Филармоническим оркестром имени Верди и солистами Мариинского театра, но руководство дворца отменило концерт.

    Российский посол в Италии Алексей Парамонов отметил, что решение властей страны отменить концерт маэстро Валерия Гергиева стало показательным примером антироссийской политики.

    В сентябре Афинский государственный оркестр отменил запланированный на 21 ноября концерт пианиста Дениса Мацуева, сославшись на «международную обстановку».

    Комментарии (4)
    7 ноября 2025, 18:14 • Новости дня
    Каллас назвала «привилегией» посещение Европы россиянами

    Каллас назвала визиты россиян в Европу «привилегией»

    Каллас назвала «привилегией» посещение Европы россиянами
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Введением новых визовых ограничений для граждан России власти Европейского союза объяснили инцидентами с БПЛА и диверсиями, передает РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила: «ЕС ужесточает визовые правила для граждан России на фоне продолжающихся инцидентов с дронами и диверсий на европейской территории. Поездка в ЕС – это привилегия, а не данность».

    По ее словам, действия Евросоюза направлены на обеспечение безопасности, поскольку в последнее время отмечается рост случаев, связанных с применением беспилотников. Решение о визовых мерах принято для минимизации потенциальных угроз, связанных с гражданами России на территории ЕС.

    Напомним, Евросоюз вводит запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября.

    До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила Каллас на саммит ЕС–СЕЛАК 9-10 ноября в Колумбии из-за предполагаемого недостаточного представительства лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фон дер Ляйен испортила отношения с Каей Каллас из-за мужчины.

    Комментарии (55)
    8 ноября 2025, 11:04 • Новости дня
    Пугачева дала напутствие молодежи

    Пугачева посоветовала молодежи не слушать советы

    Пугачева дала напутствие молодежи
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певица Алла Пугачева провела встречу с блогерами на Кипре, в ходе нее артистка заявила, что молодежи не следует слушать чужих советов.

    «Совет молодежи… Никогда не слушайте советов, молодежь. Действуйте так, как вы хотите, идите в то направление, которое вы хотите, и все», – цитирует Пугачеву «Фонтанка».

    Она добавила, что молодежи нужно заниматься своими делами.

    Напомним, исследование ВЦИОМ показало, что россияне ассоциируют Пугачеву с иностранными агентами, хотя формального такого статуса у нее нет.

    Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявлял, что Пугачева лично просила не выпускать его супругу певицу Валерию на телеканалы.

    Комментарии (25)
    7 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    В Казани суд лишил квартиры собственника жилья из-за жалоб соседей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Казани суд лишил прав на жилье собственника квартиры, неоднократно нарушавшего покой и безопасность соседей, а саму квартиру постановил выставить на торги, сообщает прокуратура Татарстана.

    Жители дома на улице Гастелло в Советском районе Казани неоднократно обращались в различные органы власти с жалобами на соседа, который регулярно создавал угрозу для окружающих – он привлекался к ответственности за постоянный шум, употребление наркотиков, а также устраивал ссоры.

    Окружающие также указывали на появление запаха газа, потопы, выпадение оконных стекол и прочие происшествия, создававшие опасность для всего дома, сообщили в прокуратуре Татарстана. Администрация района также выдавала собственнику квартиры письменные предупреждения о нарушении прав жильцов, но ситуация не менялась.

    В итоге прокуратура внесла представление с требованием подать иск о прекращении права собственности на квартиру со стороны проблемного жильца и реализации помещения через публичные торги. После рассмотрения акта прокурорского реагирования администрация подала иск в суд, который признал ответчика утратившим право собственности на жилье.

    Суд постановил, что квартира будет продана на торгах, а оставшиеся после оплаты судебных расходов средства перечислят бывшему собственнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты разъяснили, как правильно действовать в конфликтных ситуациях с беспокойными соседями.

    Петербуржец потребовал через суд выселить кошку и попугая из коммунальной квартиры.

    Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселили из дома по судебному решению.


    Комментарии (6)
    8 ноября 2025, 09:14 • Новости дня
    Кабмин заявил об угрозе изоляции России от мирового интернета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство утвердило новые критерии угроз для российских сетей связи, предусматривающие риски отключения Рунета от мировых ресурсов и коммуникаций.

    Как передает ТАСС, кабмин России утвердил перечень видов угроз устойчивости и безопасности интернета, где отдельно отмечается возможность изоляции российских пользователей от зарубежных ресурсов. В списке говорится об угрозах нарушения взаимодействия сети связи общего пользования на территории России с международными сетями, что приведет к невозможности передачи данных и соединения между пользователями разных стран или доступа к ресурсам за рубежом.

    Также правительство включило в перечень невозможность соединения между пользователями внутри России, перебои с доступом к сетевым ресурсам в различных субъектах страны, а также сбои или остановку работы критически важных объектов инфраструктуры. Кроме того, отмечены риски для информационной безопасности автоматизированных систем и ряд иных угроз.

    Документом утвержден порядок выявления подобных угроз и определены механизмы передачи обязательных к исполнению указаний Роскомнадзора операторам связи, владельцам точек обмена трафиком и управляющим сетями общего пользования. Власти подчеркивают, что эти меры необходимы для поддержания стабильности интернета в условиях роста внешних рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пранкеры Вован и Лексус обсудили с экспертами на ПМЭФ вопросы цифровой независимости России. В Госдуме разъяснили, что создание независимого интернета в России направлено на обеспечение безопасности и суверенитета страны. Дмитрий Медведев ранее сообщил, что у России есть план действий на случай ее отключения от глобального интернета.

    Комментарии (2)
    8 ноября 2025, 13:56 • Новости дня
    Путин сменил замминистра обороны

    Путин назначил командующего ЮВО Санчика замминистра обороны

    Путин сменил замминистра обороны
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующеий ЮВО Александр Санчик.

    Глава государства освободил Булыгу от должности замминистра обороны и назначил его заместителем секретаря Совбеза России, передает ТАСС.

    Другим указом Путин освободил командующего войсками Южного военного округа Александра Санчика от должности, и назначил его заместителем министра обороны.

    В июне 2024 года президент назначил на должность первого заместителя министра обороны Леонида Горнина.

    Комментарии (5)
    7 ноября 2025, 22:16 • Новости дня
    Трамп объяснил причину отмены саммита с Путиным в Будапеште

    Трамп назвал нежелание России прекратить боевые действия преградой саммиту

    Трамп объяснил причину отмены саммита с Путиным в Будапеште
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал главной преградой для организации саммита в Будапеште нежелание России «останавливаться» и прекратить боевые действия на Украине.

    Дональд Трамп заявил, что основной преградой для проведения встречи с Владимиром Путиным в Будапеште является нежелание России «останавливаться» и прекращать боевые действия на Украине, передает ТАСС. Об этом он рассказал во время беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме. В ответ на вопрос о причинах задержки саммита Трамп отметил: «Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не будет длиться долго и завершится в ближайшем будущем. Трамп также отметил, что шансы на проведение встречи с Владимиром Путиным в Будапеште остаются высокими.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будапештский саммит России и США будет востребован обеими странами, но требует серьезной экспертной подготовки.

    Комментарии (13)
    7 ноября 2025, 20:18 • Новости дня
    Фигуристка Бестемьянова: Наших фигуристов никогда не любили на международной арене
    Фигуристка Бестемьянова: Наших фигуристов никогда не любили на международной арене
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала официальное лишение Камилы Валиевой золотой медали чемпионата Европы 2022 года, отметив предвзятость международных структур.

    Олимпийская чемпионка о фигурному катанию выразила мнение, что лишение золота Камилы Валиевой было ожидаемым. «Было ожидаемо, что у Валиевой заберут золото чемпионата Европы. Нас никогда на международной арене не любили. Российским спортсменам просто нужно быть настолько сильными, чтобы не давать никаких поводов для подобных историй», – цитирует чемпионку Sport24.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, 6 ноября Международный союз конькобежцев (ISU) официально утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года. Это решение последовало после того, как Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на дисквалификацию Валиевой, которая ранее выиграла этот турнир.

    В результате пересмотра результатов золотая медаль перешла к Анне Щербаковой, серебряная – к Александре Трусовой (Игнатовой), а бронзу получит бельгийская спортсменка Луна Хендрикс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения по делу Камилы Валиевой.

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе обвинила суд Швейцарии в коррупции по делу Валиевой.

    Комментарии (5)
    8 ноября 2025, 02:50 • Новости дня
    Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывание главы евродипломатии Кайи Каллас, которая заявила: «Поездка в Евросоюз – это привилегия, а не данность».

    Захарова в Telegram-канале предположила, что так Каллас, вероятно, высказывается  про миллионы нелегальных мигрантов, которых «Евросоюз привилегированно кормит и поит».

    «Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг. Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала», – написала дипломат.

    Напомним, ранее дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз вводит запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Захарова заявила об отсутствии у ЕС заинтересованности в туристах из России.


    Комментарии (4)
