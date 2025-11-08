Спасатели не обнаружили людей под завалами подъезда дома в Тульской области

Губернатор Миляев заявил об отсутствии людей под завалами дома в Тульской области

Tекст: Вера Басилая

Под завалами обрушившегося после взрыва газа дома по улице Ленина в поселке Куркино людей не оказалось, погибших также нет, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Дмитрия Миляева.

По его словам, после оценки состояния здания жильцы двух не пострадавших подъездов смогут вернуться в свои квартиры, когда полностью возобновится подача газа, воды, тепла и электричества. Сейчас ресурсоснабжающие организации работают над восстановлением необходимых коммуникаций.

Поврежденный подъезд будет разобран, после получения заключения экспертов власти приступят к его восстановлению.

Миляев сообщил, что четверо человек пострадали при инциденте, они госпитализированы, состояние здоровья всех находится под контролем.

В момент взрыва бытового газа в квартире, где произошел инцидент, никого не было, уточнил глава муниципального образования Геннадий Калина. Пострадавшие жители временно разместились у родственников или получили возможность проживания в гостинице села Орловка, где для них организовано бесплатное размещение и питание. Оперативный штаб продолжает работу на месте происшествия.

Ранее Миляев сообщил, что при взрыве бытового газа в жилом доме в Куркино пострадали трое человек. Позже количество пострадавших выросло до четырех человек.

Прокуратура уточнила, что работники газовой службы прибыли на вызов о запахе газа, а взрыв произошел спустя некоторое время после их прибытия.