    США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
    Молдавия решила выйти из соглашения о безвизовом режиме для граждан СНГ
    Захарова ответила на слова Байдена о демократиях без королей
    Пугачева дала напутствие молодежи
    ЕК не смогла убедить Бельгию на использование российских активов
    ВС России нанесли массированный удар по ВПК и энергетике Украины
    ВС России освободили Волчье в Днепропетровской области
    Сербия разрешила зятю Трампа строить отель вместо разрушенного НАТО Генштаба
    Система LazerBuzz научилась уничтожать FPV-дроны за 0,5 сек
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    8 ноября 2025, 14:15 • Новости дня

    США и Китай договорились о восстановлении поставок чипов Nexperia в ЕС

    Guardian: США и Китай договорились о восстановлении поставок чипов Nexperia в ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон и Пекин достигли соглашения по поставкам чипов компании Nexperia китайской Wingtech Technology Co в Евросоюз, сообщают британские СМИ.

    Соглашения удалось достичь при встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Guardian.

    По этим данным, чипы Nexperia теперь опять будут продавать во всем мире.

    Напомним, правительство Нидерландов решило взять под контроль компанию Nexperia китайской Wingtech Technology Co. Это привело к сокращению нагрузки на заводы Bosch и ZF в Германии, а также к остановке Завода Honda в Мексике.

    5 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Бельгия заявила о планах активировать четвертую статью НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен допустил начало консультаций стран НАТО из-за появления неопознанных дронов на территории страны.

    Бельгия рассматривает возможность активации четвертой статьи Вашингтонского договора НАТО на фоне инцидентов с неопознанными беспилотниками, пишет ТАСС со ссылкой на издание 7sur7. Глава Минобороны Тео Франкен заявил: «В ближайшие часы и дни будет решен вопрос, должна ли Бельгия активировать четвертую статью НАТО».

    Планируемая активация статьи может привести к началу консультаций по вопросам безопасности с другими государствами блока. В настоящий момент детали появления беспилотников не раскрываются, ситуация остается напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бельгии вечером 4 ноября были закрыты все аэропорты из-за появления беспилотников над их территориями. Международный аэропорт Завентем в Брюсселе отменил 40 рейсов. Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер объявил о созыве национального совета безопасности 6 ноября для обсуждения инцидента с участием силового блока кабмина. Экс-министр военного ведомства Бельгии Людивин Дедондер раскритиковала высказывания действующего министра обороны Франкена в адрес России после появления беспилотников.

    7 ноября 2025, 18:14 • Новости дня
    Каллас назвала «привилегией» посещение Европы россиянами

    Каллас назвала визиты россиян в Европу «привилегией»

    Каллас назвала «привилегией» посещение Европы россиянами
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Введением новых визовых ограничений для граждан России власти Европейского союза объяснили инцидентами с БПЛА и диверсиями, передает РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила: «ЕС ужесточает визовые правила для граждан России на фоне продолжающихся инцидентов с дронами и диверсий на европейской территории. Поездка в ЕС – это привилегия, а не данность».

    По ее словам, действия Евросоюза направлены на обеспечение безопасности, поскольку в последнее время отмечается рост случаев, связанных с применением беспилотников. Решение о визовых мерах принято для минимизации потенциальных угроз, связанных с гражданами России на территории ЕС.

    Напомним, Евросоюз вводит запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября.

    До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила Каллас на саммит ЕС–СЕЛАК 9-10 ноября в Колумбии из-за предполагаемого недостаточного представительства лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фон дер Ляйен испортила отношения с Каей Каллас из-за мужчины.

    8 ноября 2025, 13:38 • Видео
    Азербайджан начал вступать в НАТО

    В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    7 ноября 2025, 12:41 • Новости дня
    Премьер Греции призвал запретить поставки газа из России через Турцию
    Премьер Греции призвал запретить поставки газа из России через Турцию
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис предложил ввести в Евросоюзе запрет на импорт российского газа, включая поставки по газопроводу «Турецкий поток».

    Мицотакис на конференции «Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству», проходящей в Афинах, заявил о необходимости внедрения полного запрета на поставки российского природного газа в страны Евросоюза, передает ТАСС.

    В частности, Мицотакис подчеркнул, что ограничение должно коснуться в том числе и газопровода «Турецкий поток».

    Премьер отметил, что «США рассматривают Грецию как ворота к энергетическим потребностям Европы», выразив уверенность, что Европа должна ускорить введение этого запрета. Он заявил: «Российский природный газ не может попадать туда через заднюю дверь, через Турцию. Мы должны быть готовы с «Вертикальным коридором», который начнется в Греции и закончится на Украине».

    Мицотакис также добавил, что Греция становится ключевым пунктом приема газа, который может заместить объемы российского топлива. Сейчас природный газ поступает в Грецию через пограничный пункт Сидирокастро по болгарской системе, снабжаемой в том числе и через «Турецкий поток». Дополнительно страна получает газ из Азербайджана по Южному газовому коридору и поставки сжиженного газа морским путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обрек себя на значительный энергетический кризис. Новый мировой порядок меняет основные маршруты поставок нефти и газа.

    6 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    Bloomberg заявило о движении Европы и Британии к экономическому краху

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экономический курс Европы и Британии может привести к масштабному кризису, о чем свидетельствуют резкое увеличение налогов и рост социальных расходов, пишет колумнист Bloomberg Макс Хастингс.

    Хастингс сообщил, что Европа и Британия продолжают следовать экономическим стратегиям, чреватым крахом, передает РИА «Новости».

    В его статье подчеркивается, что власти берут больше налогов с работающих граждан ради увеличения поддержки для тех, кто не трудится.

    В материале отмечается, что Британия уже оказалась в состоянии серьезного дефицита бюджета. Обсуждается вероятность роста подоходного налога, усиления фискального давления на состоятельных граждан, введения новых налогов на собственность и даже возможного налога на основные активы.

    Хастингс указывает, что Британия не единственная страна с такими трудностями: Германия столкнулась с чрезмерными расходами на социальные программы, как признал канцлер Фридрих Мерц. В дополнение к этому, автомобильная индустрия Германии испытывает угрозы из-за высокой стоимости труда и энергоносителей.

    Во Франции, по словам автора, наблюдаются массовые протесты и даже бунты из-за попыток президента Эммануэля Макрона увеличить пенсионный возраст с шестидесяти двух до шестидесяти четырех лет на фоне крупнейших в Европе социальных затрат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась передавать России принадлежащие активы Евросоюзу из-за угрозы репутационным потерям.

    Отмечается, что кризис во Франции поставил под угрозу устойчивость всего Евросоюза.

    6 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС

    Политолог Рар: Брюссель закроет дыру в бюджете Украины за счет стран-членов ЕС

    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС
    @ Jaap Arriens/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Позиция Бельгии и некоторых стран ЕС по вопросу экспроприации замороженных российских активов показывает, что правовые меры на Западе еще работают. Евросоюзу придется взимать средства на помощь Украине из национальных бюджетов государств-членов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее СМИ узнали, что в Еврокомиссии предусмотрели альтернативы «репарационному кредиту» Киеву.

    «Европейцам становится не по силам оказывать помощь Украине. Почти четыре года конфликта истощили возможности Европы: и финансовые, и военные. США же отстранились от роли главного донора. На этом фоне фактическим плательщиком остались в основном немцы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, Германия – невзирая на собственные внутренние социальные проблемы – готова и дальше «раскошеливаться», поскольку видит в этом «моральный долг». При этом европейские лидеры не интересуются мнением собственного населения по этим вопросам. В этой связи эксперт напомнил слова Анналены Бербок о том, что «ради солидарности с Украиной немецкий избиратель должен быть готовым отключить у себя зимой отопление».

    «Бельгия на время отстояла свое право не выдавать Киеву замороженные российские активы. Большинство стран ЕС боятся правовых последствий в случае столь грубой конфискации средств России. Это показывает, что правовые меры на Западе еще работают», – рассуждает политолог.

    «Деньги для украинской стороны сейчас будут взимать из национальных бюджетов стран-членов ЕС, преимущественно из военных бюджетов – тех 2-5% дополнительных денег, которые европейские страны обещали доплачивать НАТО», – заключил Рар.

    Ранее в ЕС предложили две альтернативы «репарационному кредиту» Украине. Как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств–членов сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    Меры станут дополнением к «репарационному кредиту». Кредит в размере 140 млрд евро за счет заблокированных российских активов все еще остается более предпочтительным планом для ЕК, говорится в материале. При этом Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит правовые и финансовые риски. Ожидается, что Еврокомиссия и бельгийские чиновники проведут технические переговоры 7 ноября, уточнили источники Euractiv.

    Напомним, позиция Бельгии ранее помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение.

    На этом фоне в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. Как отмечало издание Politico, МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа». Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении финансовой устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис провел встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Он сообщил агентству Bloomberg, что Евросоюз должен предоставить значительные обязательства Украине для разблокировки свежих средств от Международного валютного фонда.

    Примечательно, что в это же время, согласно данным Национального банка Украины, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из них на внешний долг приходится 74,5%, или 142 295 млрд долларов, передает ТАСС. По подсчетам агентства, госдолг в расчете на каждого из остающихся на территории, подконтрольной ВСУ (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), составляет 6 821 доллар – это рекордный показатель.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    6 ноября 2025, 14:32 • Новости дня
    Скачко: «Все нам должны» стало национальной идей Украины с 1991 года

    Политолог Скачко: Национальная идея Украины «все нам должны» превратила страну в банкрота

    Скачко: «Все нам должны» стало национальной идей Украины с 1991 года
    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    На Украине тезис «все нам должны», по сути, стал национальной идеей. Она зародилась еще в 1991 году и в результате превратила страну в банкрота. При этом Запад продолжит «подкармливать» киевские власти до тех пор, пока этот инструмент нужен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СМИ подсчитали, что на каждого жителя на Украине приходится семь тыс. долларов госдолга.

    «Украина сегодня не в силах выплатить внешние и внутренние долги. По большому счету, стране необходимо наращивать производство товаров с надлежащей добавленной стоимостью, продавать их, а часть прибыли направлять на погашение долговых обязательств. Ничего этого в республике нет и не планируется», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его словам, Украина остается банкротом, несостоятельным государством, живущим в долг. «Но страна – это инструмент и орудие против России. Поэтому Запад, который мог бы погасить украинские долговые обязательства, не будет этого делать. Долги – это та «цепь», на которой западные «партнеры» держат киевские власти», – детализировал собеседник.

    Впрочем, украинское руководство не сопротивляется этому. Да и в целом государство давно привыкло жить под эгидой тезиса «все нам должны». «Это, по сути, стало национальной идеей Украины. Она формировалась с 1991 года в ходе так называемого национально-культурного возрождения страны, осуществлявшегося по двум трекам», – указал политолог.

    «С одной стороны, утверждалось, что великая республика «лежит в основе мироздания», а с другой, что украинцы – это несчастный народ. Как итог, общество и власти посчитали себя заслуживающими компенсации за все эти якобы «невзгоды», – детализировал Скачко.

    «В конечном счете Украина лишилась общенародной идеологии, государственно-образовательного инстинкта, которые являются неотъемлемой составляющей при формировании полноценного государства», – напомнил спикер.

    Именно поэтому Запад продолжит «подкармливать» Киев до тех пор, пока этот инструмент им будет нужен, прогнозирует аналитик. «Украинское руководство будет получать деньги, пока западные государства рассматривают его как воюющий буфер, по европейской легенде, предохраняющий Европу от России», – уточнил Скачко.

    Ранее СМИ подсчитали, что на каждого жителя Украины приходится долг почти в семь тыс. долларов. Согласно данным украинского Национального банка, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из этой суммы 74,5% (142 295 млрд долларов) приходится на внешние обязательства.

    Если исходить из оценки численности населения на подконтрольной ВСУ территории (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), то внешний долг на одного жителя составляет 5 тыс. долларов, а внутренний долг – еще 1,74 тыс. долларов, передает ТАСС.

    «Сумма несколько снизится, если посчитать украинцев, находящихся на территории стран ЕС (около 4,5 млн человек). С их учетом на одного украинца придется 4 378 долларов внешнего долга и 1 498 долларов внутреннего», – пишет агентство и делает оговорку: по данным того же Института демографии и социальных исследований, многие из уехавших не хотят возвращаться на Украину.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    На этом фоне ЕС оказался под давлением. С одной стороны, страны-члены объединения не могут принять решение об использовании российских замороженных активов для предоставления украинской стороне «репарационного кредита».

    Поэтому, как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    С другой стороны, в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа», отмечает издание Politico. Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    8 ноября 2025, 02:50 • Новости дня
    Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывание главы евродипломатии Кайи Каллас, которая заявила: «Поездка в Евросоюз – это привилегия, а не данность».

    Захарова в Telegram-канале предположила, что так Каллас, вероятно, высказывается  про миллионы нелегальных мигрантов, которых «Евросоюз привилегированно кормит и поит».

    «Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг. Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала», – написала дипломат.

    Напомним, ранее дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз вводит запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Захарова заявила об отсутствии у ЕС заинтересованности в туристах из России.


    6 ноября 2025, 03:18 • Новости дня
    Politico заявила о планах ЕС сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз
    Politico заявила о планах ЕС сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз «в большинстве случаев», пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    По данным Politico, новые правила затронут подавляющее большинство заявителей. Как уточняет издание, гражданам России обычно будут выдаваться однократные визы, передает РИА «Новости».

    Исключения возможны для гуманитарных случаев, семейных обстоятельств или для тех, кто имеет дополнительное европейское гражданство. Ожидается официальное принятие новых ограничений уже на этой неделе.

    Politico отмечает, что выдача виз находится в национальной компетенции стран Евросоюза, поэтому Еврокомиссия не сможет полностью закрыть въезд для российских туристов. Однако новые меры усложнят процесс получения разрешений для путешествий россиянами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планировал ужесточить выдачу туристических виз россиянам в новом пакете санкций. Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых визовых ограничений для граждан России.

    7 ноября 2025, 14:02 • Новости дня
    ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам
    ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи гражданам России новых многократных виз.

    Теперь россияне могут получить только однократные въездные разрешения, что означает необходимость подавать заявления на визу при каждом путешествии в страны Евросоюза, передает ТАСС.

    «С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многоразовые визы. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз», – заявили в ЕК.

    Накануне ЕК подтвердила подготовку новых ограничений на визы россиянам.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил введение ЕС новых визовых ограничений для россиян. Он также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    6 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отправила Каллас на проигнорированный лидерами ЕС саммит в Колумбию

    Фон дер Ляйен отправила Каллас на саммит ЕС–СЕЛАК без ключевых лидеров Европы

    Фон дер Ляйен отправила Каллас на проигнорированный лидерами ЕС саммит в Колумбию
    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала свои полномочия на саммите ЕС–СЕЛАК главе внешнеполитической службы ЕС Кае Каллас из-за предполагаемого недостаточного представительства лидеров, сообщили в пресс-службе ЕК.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не едет на саммит Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств, сообщает ТАСС.

    Саммит должен пройти в Колумбии 9 и 10 ноября . Представитель Еврокомиссии Олаф Джилл на брифинге заявил: «Учитывая, что на саммите ЕС–СЕЛАК ожидается низкий уровень участия глав государств и правительств, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от участия в саммите и поручила это главе внешнеполитической службы ЕС Кае Каллас».

    Спикер отказался прокомментировать вопросы журналистов о возможном влиянии США на решение главы Еврокомиссии, подчеркнув, что ему нечего добавить к сказанному. Таким образом, представлять интересы Евросоюза на переговорах предстоит Кае Каллас. Ожидается, что ключевые вопросы повестки касаются сотрудничества между Европой и странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, только пять европейских лидеров и три лидера стран Латинской Америки и Карибского бассейна подтвердили участие в саммите. Лидеры ЕС решили пропустить латиноамериканский саммит, чтобы не раздражать американского президента Дональда Трампа.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разъяснила, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен испортила отношения с другой влиятельной евродамой – главой евродипломатии Каей Каллас – из-за мужчины, о котором в Брюсселе рассказывают легенды и называют «монстром».

    6 ноября 2025, 06:43 • Новости дня
    Еврокомиссия занялась поиском новых способов пополнения бюджета Украины

    Euractiv: ЕК рассматривает альтернативы «репарационному кредиту» Украине

    Еврокомиссия занялась поиском новых способов пополнения бюджета Украины
    @ Christophe Gateau/dpa/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия обсуждает варианты пополнения украинского бюджета за счет средств из совместного долга и грантов государств-членов Евросоюза как альтернатив «репарационному кредиту», пишет Euractiv.

    По данным Euractiv, суть соответствующих предложений изложат в специальном документе, который планируется направить для ознакомления в страны Евросоюза в течение ближайших недель, передает РБК.

    Эти меры станут дополнением к инициативе, получившей наименование «репарационный кредит» и считающейся приоритетной для Еврокомиссии, хотя Бельгия не стала поддерживать «репарационный кредит».

    Ожидается, что очередная встреча глав государств ЕС по данному вопросу пройдет в Брюсселе 18–19 декабря. До этого, 7 ноября, представители Еврокомиссии и бельгийские чиновники проведут технические консультации по «репарационному кредиту».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС отложил до декабря обсуждение вопроса об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Бельгия блокировала процесс выделения средств, предложенных для беспроцентного кредита Киеву. Брюссель настаивает на том, что выдача «репарационного кредита» должна стать сферой ответственности всех членов ЕС.

    7 ноября 2025, 16:22 • Новости дня
    Названа дата вступления в силу запрета ЕС на многократные визы россиянам

    ЕК: Запрет на многократные шенгенские визы для россиян вступит в субботу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России вступит в силу в ближайшую субботу, 8 ноября, сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

    Ламмерт сообщил на брифинге, что члены Евросоюза были официально уведомлены о решении в пятницу, передает РИА «Новости».

    «Государства-члены получают официальное уведомление на следующий день после принятия комиссией. Принятие состоялось вчера днем, поэтому сегодня они уведомлены, и это вступает в силу через день – в субботу», – пояснил представитель ЕК.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам.

    Ранее в ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам.

    7 ноября 2025, 17:15 • Новости дня
    Болгарский парламент ввел внешнее управление активами «ЛУКОЙЛа»

    В Болгарии ввели внешнее управление активами «ЛУКОЙЛа» в стране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Болгарии утвердил поправки, предусматривающие передачу всех прав по управлению болгарскими активами «ЛУКОЙЛа» назначенному государством управляющему.

    Решение о введении внешнего управления над активами компании «Лукойл» в Болгарии было утверждено парламентом страны во втором окончательном чтении, пишет ТАСС. Депутаты правящего большинства  внесли поправки в основной закон об административном регулировании экономики, связанной с нефтью и продуктами ее переработки.

    Теперь на крупнейшем НПЗ страны «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» будет создан пост особого торгового управляющего. С момента его назначения на должность текущее руководство, акционеры и владельцы предприятия теряют права по принятию решений, владению акциями и распоряжению деньгами завода.

    Особый управляющий наделяется исключительными полномочиями. Все его административные акты не подлежат обжалованию ни в административном, ни в судебном порядке. Принятые меры фактически исключают возможность влияния «ЛУКОЙЛа» на процессы внутри болгарских активов компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Болгарии преодолел вето президента Румена Радева на документ по условиям продажи активов «ЛУКОЙЛа».

    Ранее Радев опротестовал требование контроля спецслужб при продаже активов компании и вернул законопроект в парламент.

    До этого Болгария подала запрос на исключение из американских санкций в отношении «ЛУКОЙЛа».

    7 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Швейцария присоединилась к санкциям ЕС на выдачу мультивиз россиянам
    Швейцария присоединилась к санкциям ЕС на выдачу мультивиз россиянам
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Швейцарии подтвердили, что страна присоединится к новым правилам Евросоюза по выдаче многократных виз гражданам России, вступающим в силу с субботы.

    Швейцария будет придерживаться новых визовых ограничений, которые ввел Евросоюз для граждан России, передает РИА «Новости». В Секретариате по миграции Швейцарии (SEM) объяснили, что страна как ассоциированный член Шенгенского соглашения обязана принимать все изменения, внесенные в этот документ.

    В ведомстве уточнили: «Будучи ассоциированным членом Шенгенского соглашения, Швейцария принимает все изменения, внесенные в Шенгенское соглашение. Изменения, касающиеся выдачи многократных виз, являются таковым случаем».

    Секретариат также отметил, что акт Европейской комиссии имеет обязательную юридическую силу для Швейцарии и вступит в действие в стране одновременно с его введением в ЕС, то есть с субботы текущей недели.

    Накануне Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России, решение распространяется на все страны – участники шенгенской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз введет запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России восьмого ноября. Дополнительные визовые ограничения для россиян объяснили учащением инцидентов с беспилотниками и диверсиями в Европе. Страны ЕС смогут продолжить выдачу многократных виз только тем россиянам, чья лояльность Брюсселю не вызывает сомнений.

    7 ноября 2025, 15:01 • Новости дня
    В ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам

    ЕК: Страны ЕС могут выдавать многократные визы лояльным россиянам

    В ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза смогут продолжить выдавать многократные шенгенские визы россиянам, лояльность которых Брюсселю не вызывает сомнений, заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

    «Страны ЕС смогут выдавать многократные визы гражданам России, благонадежность и лояльность которых не вызывает сомнений, включая представителей неправительственных организаций, диссидентов, общественных деятелей», – заявил Ламмерт на встрече с журналистами, передает ТАСС.

    В заявлении ЕК отмечается, что страны Евросоюза имеют право продолжать оформлять визы близким членам семей граждан России, проживающих на территории ЕС, и сотрудникам транспортной сферы: водителям грузовиков, автобусов и машинистам поездов. В новых правилах сказано, что многократные визы будут предоставляться только четко определенным категориям граждан России, которые доказали свою благонадежность и имеют регулярную необходимость путешествовать в страны ЕС.

    Ламмерт добавил, что решение официально вступит в силу 7 ноября.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам. Дипломат сообщил о сохранении действующих шенгенских виз россиян.

    Комментируя запрет, спикер МИД Мария Захарова заявила о незаинтересованности ЕС в туристах из России.

    Прокуратура: Перед взрывом в Тульской области у дома работали газовщики
    На Украине утечку информации назвали причиной гибели своих морпеховцев
    Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС
    Профессор Аузан сравнил ИИ в образовании с торфяным пожаром
    Депутат Останина призвала Минздрав запретить животных в заведениях общепита
    Выявлены схемы выманивания денег в играх жанра «три в ряд»
    Новогодние каникулы станут самыми длинными за 12 лет

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    • «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

      «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

