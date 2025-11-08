Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.8 комментариев
Шойгу объяснил важность «сибиризации России»
Секретарь Совета безопасности России и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу заявил, что объединение проектов в Сибири необходимо для ускорения промышленного и инфраструктурного развития страны.
В ходе встречи с представителями научного сообщества и высшей школы, посвященной развитию кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе секретарь Сергей Шойгу высказался за активное продвижение идеи «сибиризации» России, передает ТАСС.
По его словам, в рамках национальных проектов, направленных на переработку металлов и развитие транспортной инфраструктуры, выделяются средства для формирования «единых центров».
«Мы выделяем средства для того, чтобы скомпоновать их в единые центры и, как сказал Сергей Александрович Караганов, начать сибиризацию России», – сказал он.
Шойгу отметил, что давно пора было приступить к реализации этой концепции и назвал выражение «сибиризация» очень правильным и емким. По его мнению, объединение промышленного и инфраструктурного развития в Сибири позволит повысить эффективность использования ресурсов и ускорить развитие региона.
