Шойгу объяснил важность «сибиризации России»

Tекст: Катерина Туманова

В ходе встречи с представителями научного сообщества и высшей школы, посвященной развитию кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе секретарь Сергей Шойгу высказался за активное продвижение идеи «сибиризации» России, передает ТАСС.

По его словам, в рамках национальных проектов, направленных на переработку металлов и развитие транспортной инфраструктуры, выделяются средства для формирования «единых центров».

«Мы выделяем средства для того, чтобы скомпоновать их в единые центры и, как сказал Сергей Александрович Караганов, начать сибиризацию России», – сказал он.

Шойгу отметил, что давно пора было приступить к реализации этой концепции и назвал выражение «сибиризация» очень правильным и емким. По его мнению, объединение промышленного и инфраструктурного развития в Сибири позволит повысить эффективность использования ресурсов и ускорить развитие региона.

