Шойгу предложил построить новый город-спутник в Сибири

Tекст: Дмитрий Зубарев

На встрече, посвященной развитию кластера переработки критических металлов в Сибири, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предложил обсудить возможность возведения нового города недалеко от Саяногорска, передает ТАСС.

Шойгу подчеркнул, что Саяногорск сейчас является ключевым для предприятий гидроэнергетики и бизнеса региона, и отметил необходимость рассмотреть дальнейшее развитие этой территории через строительство города-спутника. «Здесь необходимо задуматься, в том числе с учетом того, что город Саяногорск является базовым для вас, для Саяно-Шушенской, Майнской ГЭС, для энергетиков, нам надо задуматься и смотреть, сделать ли еще город-спутник. Что-то еще надо делать в этой сфере», – заявил он.

Он также отметил, что у Саяногорска есть все условия для дальнейшего развития, и выразил желание создать в регионе объект, который станет предметом гордости для российских архитекторов и строителей. «Но хотелось бы все-таки построить то, что будет составлять гордость не только сибирских архитекторов, но и вообще наших российских строителей и архитекторов. Это я говорю как участник строительства первой части города Саяногорска», – добавил Шойгу.

