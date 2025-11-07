Опубликовано видео с места крушения вертолета в Дагестане

МЧС опубликовало видео с места крушения вертолета в Дагестане

Tекст: Валерия Городецкая

В Telegram-канале ведомства сообщается, что авария произошла на территории населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района. По информации МЧС, частный вертолет совершал рейс между городами Кизляр и Избербаш, когда потерпел крушение и упал прямо на нежилой дом.

«Сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета в Дагестане. На территории н.п. Ачи-Су Карабудахкентского района произошло падение частного вертолета на нежилой дом с последующим возгоранием», – говорится в сообщении.

Площадь пожара после катастрофы составила 80 квадратных метров, его удалось оперативно локализовать. По предварительным данным, при падении вертолета пострадали семь человек, четверо из них погибли.

К работе по ликвидации последствий ЧП привлечены 16 человек и четыре единицы техники.

Глава Минздрава Дагестана Ярослав Глазов сообщил в пятницу, что вертолет КЭМЗ разбился рядом с населенным пунктом Ачи-су, погибли четыре человека. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.