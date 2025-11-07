Опубликовано видео с места крушения вертолета в Дагестане

Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.6 комментариев
Дагестанское МЧС опубликовало кадры с места крушения вертолета, в результате которого погибли четыре человека.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что авария произошла на территории населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района. По информации МЧС, частный вертолет совершал рейс между городами Кизляр и Избербаш, когда потерпел крушение и упал прямо на нежилой дом.
«Сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета в Дагестане. На территории н.п. Ачи-Су Карабудахкентского района произошло падение частного вертолета на нежилой дом с последующим возгоранием», – говорится в сообщении.
Площадь пожара после катастрофы составила 80 квадратных метров, его удалось оперативно локализовать. По предварительным данным, при падении вертолета пострадали семь человек, четверо из них погибли.
К работе по ликвидации последствий ЧП привлечены 16 человек и четыре единицы техники.
Глава Минздрава Дагестана Ярослав Глазов сообщил в пятницу, что вертолет КЭМЗ разбился рядом с населенным пунктом Ачи-су, погибли четыре человека. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.