Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.5 комментариев
Прокуратура начала проверку после падения вертолета в Дагестане
Южная транспортная прокуратура приступила к проверке после падения вертолета в Дагестане, в результате которого погибли четыре человека.
Сотрудники ведомства уже выехали к месту происшествия возле города Избербаша, сообщается в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.
«Сегодня, 7 ноября 2025 года, в районе города Избербаша Республики Дагестан вертолет совершил жесткую посадку. Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Махачкалинский транспортный прокурор выехал на место происшествия, обстоятельства и причины которого устанавливаются», – говорится в публикации.
Глава Минздрава Дагестана Ярослав Глазов сообщил в пятницу, что вертолет КЭМЗ разбился рядом с населенным пунктом Ачи-су, погибли четыре человека.