Россиянам назвали причины ранней предновогодней суеты

Маркетолог Юнусов: Для бизнеса ранняя подготовка к празднику выгодна

Tекст: Дарья Григоренко

Юнусов рассказал, что российские магазины и торговые центры начали подготовку к Новому году почти за три месяца до праздника: уже сейчас витрины украшены гирляндами, у главных входов установлены елки, а ассортимент пополнился праздничными товарами. Маркетолог пояснил, что раннее создание новогодней атмосферы не случайно – этому предшествуют маркетинговые исследования, которые анализируют поисковые запросы и динамику спроса потребителей, передает Газета.Ru.

По его словам, в октябре 2024 интерес россиян к новогодним нарядам и тематике вырос на 70% по сравнению с прошлыми годами. Запросы, касающиеся украшения елок, тоже выросли – на 43%. Он отметил: «Может показаться, что праздничная атмосфера формируется искусственным путем: ретейлы активно демонстрируют потребителям новогоднюю атрибутику, чтобы раньше начать «горячий сезон». Это не совсем так. Прежде чем инициировать массовую продажу товаров этой категории, проводятся маркетинговые исследования».

Юнусов отмечает, что дополнительные плюсы раннего старта подготовки есть для всех: покупатели получают возможность не спеша выбирать подарки и планировать бюджет, избавляя себя от предновогодней спешки и стресса. Для торговых сетей же это шанс дольше продавать популярные товары и расширить ассортимент праздничной продукции, в том числе предметов для уюта и домашнего декора. Благодаря раннему сезону россияне могут больше наслаждаться атмосферой праздника и ощущать позитивный эмоциональный подъем.

В то же время, маркетолог советует компаниям не перебарщивать с рекламой, чтобы не вызвать у клиентов пресыщения – люди устают от избыточного количества акций, рассылок и запросов купить что-то к празднику. Он подчеркивает, что сейчас среди покупателей растет осознанность, они тщательно планируют траты и экономят даже на привычных товарах.

По мнению Юнусова, для рынка важно сосредотачиваться на создании комфортной среды и формировании праздничного настроения, а не только на прямых продажах и агрессивной рекламе. Он уверен, что растянутый сезон ожидания Нового года позволяет россиянам легче пережить осенний период, лучше распределять финансы и встречать зиму с позитивом – это отвечает внутреннему запросу на стабильность и положительные эмоции.

