Депутат предупредил о двухдневной рабочей неделе в конце года

Депутат Нилов предупредил о двухдневной рабочей неделе в конце года

Tекст: Алексей Дегтярев

Последняя неделя декабря 2025 года станет самой короткой за год и продлится всего два дня, сказал Нилов ТАСС.

Он пояснил, что из-за переноса выходных 31 декабря 2025 года будет нерабочим днем, рабочими будут только 29 и 30 декабря.

После короткой рабочей недели россияне отправятся на новогодние каникулы. Новый год наступит в четверг, первого января.

Напомним, на 2026 году в России установили выходными по три дня на Первомай и День Победы.

При этом 1 ноября 2025 года, выпадающее на субботу, оставили рабочим днем, это сделано, чтобы компенсировать перенос выходных на ноябрьские праздничные дни.