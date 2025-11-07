Захарова заявила о мониторинге Россией действий США в ядерной сфере

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, российские профильные ведомства внимательно следят за всеми действиями Соединенных Штатов и других стран в ядерной сфере, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что контроль ведется со всей необходимой тщательностью, включая тестирование американских стратегических наступательных вооружений.

Поводом для этой оценки стали публикации американских СМИ о подготовке Вашингтоном испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Захарова подчеркнула, что Россия уделяет этим сигналам пристальное внимание.

Кроме того, Захарова отметила, что намерения США относительно возможных ядерных испытаний вызывают много вопросов, которые требуют прояснения.

Ранее США провели запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии.

Пресс-секретарь президента России ДмитрийПесков отметил, что Москва не получала комментариев из Вашингтона после выступления Владимира Путина и новостей об испытаниях ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин рассказал, что получил телеграмму от посла России в США Дарчиева с разъяснениями по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

Владимир Путин заявил о готовности ответить на ядерные испытания других стран.