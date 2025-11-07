Посол Бердыев: Россия может добиться возвращения замороженных активов

Tекст: Вера Басилая

По словам Бердыева, Россия может добиться возвращения своих замороженных на Западе активов с помощью международно-правовых инструментов, передает ТАСС.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский отметил, что санкции ЕС против России, вероятно, сохранятся надолго. «Вне зависимости от того, как дальше будет развиваться геополитическая ситуация, я в этом плане пессимист и не ожидаю, что эта санкционная спираль надолго и к этому надо просто быть готовым», – сказал дипломат.

Биричевский также сообщил, что Россия за последние годы значительно диверсифицировала свои внешнеэкономические связи, сконцентрировавшись на странах Глобального Юга и Востока, не увязывающих экономику с политикой. По его словам, это закреплено в принятой правительством России стратегии внешнеэкономической деятельности.

Ранее участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли добиться единства по использованию российских активов, замороженных на территории Бельгии на сумму 210 млрд евро. Брюссель опасается ответных мер России, а официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что любые конфискационные инициативы ЕС в отношении российских активов повлекут «гарантированный болезненный ответ».

Еврокомиссия готова представить законопроект о репарационном кредите для Киева за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии.

Власти Италии и Франции поддержали позицию Бельгии и отказались передавать Киеву замороженные российские активы из-за финансовых рисков.

Власти Бельгии выразили готовность работать с замороженными активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.