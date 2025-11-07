Число жертв крушения самолета UPS в США достигло 13 человек

Число жертв катастрофы самолета UPS в США возросло до 13 человек

Tекст: Мария Иванова

Число жертв авиакатастрофы грузового самолета компании UPS вблизи аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле достигло 13 человек, сообщил мэр города Крейг Гринберг, отметив на своей странице в X, что узнал о 13-м погибшем по пути на пресс-конференцию.

Грузовой самолет MD-11 выполнял рейс из Луисвилла в Гонолулу и потерпел крушение около 17.20 по местному времени, когда, по предварительным данным канала WLKY, у него произошло возгорание двигателя и потеря мощности при взлете, передает ТАСС.

На борту судна находились только три члена экипажа, однако при падении пострадали предприятия рядом с аэропортом.

В результате инцидента повреждены фабрика по переработке отходов и магазин автомобильных запчастей. Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий и выяснение всех обстоятельств происшествия.

Власти города заявили, что на борту не было опасных грузов.

Ранее сообщалось, что при падении грузового самолета в американском штате Кентукки погибли минимум семь человек.