Число жертв крушения самолета UPS в США достигло 13 человек
Жертвами крушения грузового самолета MD-11 компании UPS на территории близ аэропорта в Луисвилле стали 13 человек, пострадали здания двух предприятий.
Число жертв авиакатастрофы грузового самолета компании UPS вблизи аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле достигло 13 человек, сообщил мэр города Крейг Гринберг, отметив на своей странице в X, что узнал о 13-м погибшем по пути на пресс-конференцию.
Грузовой самолет MD-11 выполнял рейс из Луисвилла в Гонолулу и потерпел крушение около 17.20 по местному времени, когда, по предварительным данным канала WLKY, у него произошло возгорание двигателя и потеря мощности при взлете, передает ТАСС.
На борту судна находились только три члена экипажа, однако при падении пострадали предприятия рядом с аэропортом.
В результате инцидента повреждены фабрика по переработке отходов и магазин автомобильных запчастей. Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий и выяснение всех обстоятельств происшествия.
Власти города заявили, что на борту не было опасных грузов.
Ранее сообщалось, что при падении грузового самолета в американском штате Кентукки погибли минимум семь человек.