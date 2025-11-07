Учительнице из Вирджинии присудили 10 млн долларов после ранения шестилетним учеником

CNN сообщил о выплате 10 млн долларов учительнице, раненой шестилетним учеником

Tекст: Мария Иванова

Жюри вынесло решение о выплате 10 млн долларов бывшей учительнице из Вирджинии Эбби Цвернер, раненой шестилетним учеником, передает CNN.

Гражданское дело рассматривало ответственность экс-замдиректора школы Эбони Паркер, которую обвиняют в том, что она проигнорировала предупреждения о пистолете у ребенка в январе 2023 года. Цвернер была ранена в грудь и руку на уроке чтения.

Адвокат пострадавшей Диана Тоскано так прокомментировала решение суда: «Я думаю, это вердикт говорит о том, что то, что произошло в школе Richneck в тот день, было неправильно и не будет терпимо. Безопасность должна быть главным приоритетом в школах». Ее коллега добавил, что ответственность должны нести все, кто способствовал трагедии.

Заседание по дальнейшим процессуальным вопросам состоится утром в пятницу. После вступления решения суда в силу Паркер сможет подать апелляцию. Как сообщили адвокаты, юридическая поддержка Паркер предоставляется страховой компанией школы Virginia Risk Sharing Association, которая гипотетически может выплатить взысканные в пользу учительницы средства.

Суд присяжных обсуждал вердикт около пяти с половиной часов. При этом гражданский процесс стал прелюдией к грядущему уголовному разбирательству: в следующем месяце Паркер должна предстать перед судом по восьми эпизодам халатности.

В ходе слушаний сторона Цвернер настаивала, что Паркер была обязана предпринять меры после того, как поступила информация о возможном оружии у школьника. Защита Паркер подчеркивала, что непосредственно Цвернер не обращалась к замдиректору, а ответственность за безопасность лежит на всех сотрудниках школы. Эксперты отмечали, что подобных трагедий никто не мог предвидеть.

Сама Цвернер в эмоциональном выступлении призналась, что до сих пор испытывает тяжелые последствия – как физические, так и психологические: «Я думала, что умираю. Я думала, что уже умерла», – сказала она.

Защита пыталась поставить под сомнение степень ущерба, указав, что учительница после трагедии смогла получить новую профессию и вести частную жизнь, однако адвокат ответчицы подчеркнула, что не пытается умалить случившееся, но обязана изложить всю картину.

Ожидается, что в ходе уголовного процесса решения и аргументы из гражданского дела сыграют важную роль, а сам случай может стать прецедентом в вопросах распределения ответственности за доступ детей к оружию и происшествия в школах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре при нападении в школе в американском Питтсбурге пострадали три подростка.

Ранее в штате Колорадо произошла стрельба в школе.

А летом при нападении в католической школе Миннеаполиса погибли два человека и более десяти получили ранения.