При нападении в школе в американском Питтсбурге пострадали три подростка

При нападении с ножом в школе в американском Питтсбурге пострадали три подростка

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет телеканал ABC со ссылкой на местные власти, инцидент произошел утром в среду, когда 16-летний ученик, недавно переведенный в школу, напал на сверстников, передает РИА «Новости».

Местные власти отмечают, что у молодого человека были проблемы в отношениях с другими учениками. После вмешательства сотрудников школы подозреваемого задержали на месте происшествия.

Двое из трех пострадавших были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в одной из школ недалеко от Денвера (штат Колорадо, США) были ранены двое подростков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе произошла стрельба в католической школе в Миннеаполисе. ФБР назвало инцидент актом внутреннего терроризма.