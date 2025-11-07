Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, лейтенант Вооруженных сил Украины 2001 года рождения погибла после артиллерийского удара по укрепрайону к северо-западу от Петровского в Луганской народной республике, передает ТАСС.

Марочко добавил, что женщина-офицер была отправлена на передовую по решению командования за дисциплинарный проступок и должна была находиться там две недели.

Он сообщил: «В ходе работы радиоэлектронной разведки ВС РФ установлено, что в результате артиллерийского удара по укрепрайону северо-западнее населенного пункта Петровское в ЛНР получила ранения, не совместимые с жизнью, «офицерша» – лейтенант украинской армии 2001 года рождения».

Эксперт указал, что информация о пребывании женщины на опасной позиции в качестве наказания была получена через радиоперехват.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды.

Бойцы рембата ВСУ решили массово оставить армию из-за угрозы отправки на передовую.

Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала года.