Марочко сообщил о гибели женщины-офицера ВСУ на передовой
Российские силы нанесли артиллерийский удар по укрепрайону ВСУ в ЛНР, в результате которого погибла 24-летняя лейтенант, отправленная на передовую за проступок, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, лейтенант Вооруженных сил Украины 2001 года рождения погибла после артиллерийского удара по укрепрайону к северо-западу от Петровского в Луганской народной республике, передает ТАСС.
Марочко добавил, что женщина-офицер была отправлена на передовую по решению командования за дисциплинарный проступок и должна была находиться там две недели.
Он сообщил: «В ходе работы радиоэлектронной разведки ВС РФ установлено, что в результате артиллерийского удара по укрепрайону северо-западнее населенного пункта Петровское в ЛНР получила ранения, не совместимые с жизнью, «офицерша» – лейтенант украинской армии 2001 года рождения».
Эксперт указал, что информация о пребывании женщины на опасной позиции в качестве наказания была получена через радиоперехват.
