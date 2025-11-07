Tекст: Алексей Дегтярев

В понедельник судоходные службы столкнулись с сотнями сигналов, которые указывали на присутствие множества военных судов, передает РИА «Новости» со ссылкой на финскую Helsingin Sanomat.

По этим данным, большинство из этих кораблей находились за пределами региона.

В частности, один из испанских военных кораблей был локализован в Финском заливе по системе идентификации. На самом же деле корабль следовал по маршруту из Сомали в Японию.

В Финском агентстве транспорта и коммуникаций заявили, что причиной стало ошибочное соединение станции приема сигналов идентификации судов (AIS) в Парайнене, которая резко получила данные почти от 18 тыс. судов вместо привычных 100.

Случай объяснили масштабным техническим сбоем, связанным исключительно с коммерческими службами слежения, а не с официальными системами наблюдения.

Бывший военный аналитик из Норвегии Торд Аре Иверсен предположил, что инцидент связан с проблемами кибербезопасности, но не исключил возможность внешнего вмешательства.

Ранее французские СМИ предупредили о возможности острого столкновения России и НАТО из-за Сувалкского коридора и изоляции Прибалтики. По этим данным, в случае попытки НАТО ограничить выход из Калининграда к Балтийскому морю возможно противостояние, схожее по масштабам и опасности с Карибским кризисом.

До этого Литва прекратила транзит грузов «Лукойла» и «Роснефти» в Калининград.