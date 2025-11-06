«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.8 комментариев
Дрозденко обновил состав правительства Ленобласти
В Ленинградской области стартовала работа обновленного правительства, куда вошли новые вице-губернаторы по ключевым направлениям экономики, социальной политики и ТЭК, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале объявил о назначении новых руководителей в правительстве региона. Он представил их на заседании регионального законодательного собрания.
Дениса Седова назначили вице-губернатором по вопросам транспорта и топливно-энергетического комплекса вместо Сергея Харлашкина. Вице-губернатором по социальным вопросам стал Александр Кялин, который сменил на этом посту Николая Емельянова. Вице-губернатором по экономике назначен Егор Мищеряков, ранее занимавший должность председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.
Свои позиции в новом составе правительства сохранили первый вице-губернатор Роман Марков, возглавляющий комитет финансов; Олег Малащенко, руководящий комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу; Евгений Барановский во главе строительного комплекса и ЖКХ, а также Владимир Цой, курирующий комитет по сохранению культурного наследия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко предложил изменить правила найма трудовых мигрантов и начать их набор по отраслям. В июне вице-губернатора Игоря Петрова нашли мертвым в своем доме с огнестрельным ранением.
Главу Лужского района Ленобласти в октябре задержали по подозрению в получении взятки в 1 млн рублей.