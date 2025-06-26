Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Ленобласть предложила изменить правила найма трудовых мигрантов
Власти Ленобласти выступили за организованный набор мигрантов по отраслям
Инициатива Ленинградской области предусматривает приглашение иностранных работников только на определенные объекты и позиции без членов семьи.
Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко, передает РИА «Новости». По его словам, Ленобласть обратилась к правительству России с предложением изменить миграционную политику.
Дрозденко подчеркнул: «Предлагаем переходить на приглашение иностранных рабочих через организованный набор только в конкретные отрасли и на конкретные объекты и повышать ответственность работодателей, привлекающих мигрантов, за их пребывание на территории России, включая проживание, соблюдение законов и правил поведения».
Он уточнил, что ключевое требование – привлечение специалистов определенной квалификации на временную занятость без возможности приезда членов семьи, чтобы сократить нагрузку на социальную сферу регионов.
Губернатор поручил региональному комитету по труду подготовить дополнительные предложения по ограничению работы мигрантов в социальных учреждениях, сфере безопасности и доставке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что недовольство у россиян вызывают в основном незанятые мигранты, которые плохо себя ведут. В парламент внесли проект закона о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства, в том числе за сексуальное насилие.