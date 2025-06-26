Калужский губернатор назвал вызывающую тревогу у россиян проблему с мигрантами

Губернатор Калужской области Шапша заявил о тревоге россиян из-за незанятых мигрантов

Tекст: Вера Басилая

По словам Шапши, многие россияне испытывают раздражение по отношению к мигрантам, которые не заняты работой и ведут себя неправильно по отношению к местным жителям, передает РИА «Новости» .

Шапша отметил, что существует множество сфер, где местные жители не готовы трудиться, и в таких случаях мигранты могут занять эти рабочие места.

«Если есть рабочие руки, которые готовы заменить нас там, где мы не хотим работать, пусть приезжают и пусть работают», – заявил губернатор. Он добавил, что главная проблема заключается не в количестве мигрантов, а в их поведении и незнании русского языка их детьми.

Губернатор привел пример из своего опыта: рабочие мигранты на стройках или в сфере ЖКХ не вызывают нареканий, а вот «праздно шатающиеся» приезжие, находящиеся в регионе полулегально, раздражают местное население. По мнению Шапши, таких людей не должно быть. Он также подчеркнул, что работающие мигранты есть во всех странах мира и социальной угрозы для местных жителей не представляют, приведя в пример ситуацию в Дубае.

Ужесточение миграционной политики в Калужской области началось в феврале 2022 года после инцидента, когда в миграционном центре губернатор встретил иностранца, не знающего русский язык, но имеющего сертификат о его знании.

После этого в регионе запретили привлекать мигрантов по патентам в некоторых сферах экономики и вышли из программы переселения соотечественников.

В апреле вступил в силу закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

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