Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.0 комментариев
Калужский губернатор назвал вызывающую тревогу у россиян проблему с мигрантами
Губернатор Калужской области Шапша заявил о тревоге россиян из-за незанятых мигрантов
Недовольство россиян вызывают именно незанятые мигранты, которые «не очень правильно себя ведут», к работающим иностранцам претензий у местных жителей практически нет, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
По словам Шапши, многие россияне испытывают раздражение по отношению к мигрантам, которые не заняты работой и ведут себя неправильно по отношению к местным жителям, передает РИА «Новости» .
Шапша отметил, что существует множество сфер, где местные жители не готовы трудиться, и в таких случаях мигранты могут занять эти рабочие места.
«Если есть рабочие руки, которые готовы заменить нас там, где мы не хотим работать, пусть приезжают и пусть работают», – заявил губернатор. Он добавил, что главная проблема заключается не в количестве мигрантов, а в их поведении и незнании русского языка их детьми.
Губернатор привел пример из своего опыта: рабочие мигранты на стройках или в сфере ЖКХ не вызывают нареканий, а вот «праздно шатающиеся» приезжие, находящиеся в регионе полулегально, раздражают местное население. По мнению Шапши, таких людей не должно быть. Он также подчеркнул, что работающие мигранты есть во всех странах мира и социальной угрозы для местных жителей не представляют, приведя в пример ситуацию в Дубае.
Ужесточение миграционной политики в Калужской области началось в феврале 2022 года после инцидента, когда в миграционном центре губернатор встретил иностранца, не знающего русский язык, но имеющего сертификат о его знании.
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