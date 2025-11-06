В Совфеде назвали главную геостратегическую ошибку Запада

Карасин назвал расширение НАТО на восток главной геостратегической ошибкой Запада

Tекст: Дарья Григоренко

Он в своем Telegram-канале прокомментировал высказывание генсека НАТО Марка Рютте о необходимости альянса готовиться к «долгосрочной конфронтации с Россией» и о том, что Москва якобы является дестабилизирующей силой в Европе и мире.

«Не унимается политстратег от НАТО Марк Рютте. Теперь он утверждает, что блоку необходимо готовиться к «долгосрочной конфронтации с Россией». Она, дескать, всегда будет дестабилизирующим фактором в Европе и мире», – написал Карасин. Сенатор также отметил, что Рютте обосновывает свои заявления сотрудничеством России с Китаем, Северной Кореей и Ираном, а в качестве ответа призывает наращивать военный потенциал альянса и производство боеприпасов.

По мнению Карасина, подобные риторика и аргументы звучат уже давно, но при этом среди ученых и политологов признано, что расширение НАТО нарушило баланс, сложившийся после холодной войны. Он напомнил, что несмотря на распад Варшавского договора в 90-е годы, страны Запада продолжили активно двигаться к бывшим советским республикам, что Карасин назвал «психо-политическим заболеванием».

В завершение сенатор выразил недоумение тем, что на Западе почти не критикуют позиции генсека НАТО, хотя, по его словам, там умеют анализировать политическую ситуацию.

Напомним, в четверг Рютте призвал союзников по альянсу готовиться к «долгосрочной конфронтации» с Россией и заявил о якобы дестабилизирующей роли Москвы в мировых делах.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова поставила под сомнение существование «глобальных правил», о которых говорит Рютте, и напомнила о нарушениях международного права со стороны альянса.