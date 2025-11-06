Омскую школьницу осудили за убийство новорожденного сына

Tекст: Алексей Дегтярев

Девушка в июле родила здорового мальчика в хостеле, но отказалась брать на себя ответственность за новорожденного, опасаясь рассказывать о случившемся родителям, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Она задушила младенца, поместила его в пакет и оставила тело в мусорном ведре в ванной комнате.

Ребенка обнаружила сотрудница гостиницы во время уборки. Девушка находилась в номере вместе со взрослым мужчиной, однако позднее выяснилось, что он не был отцом ребенка. Подросток признала вину полностью.

Девушку признали виновной по статье «Убийство матерью новорожденного». Ее приговорили к году и шести месяцам в воспитательной колонии.

Суд по ходатайству прокуратуры вынес частное постановление в адрес руководства школы, где училась девушка, указав на недостаточность профилактической работы.

В 2021 году в Омской области 31-летнюю местную жительницу приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима за систематические издевательства над новорожденным сыном.

В 2020 году в Омске рыбаки выловили из реки тело недоношенного младенца.