Рыбаки выловили труп младенца из реки в Омске

В Омске рыбаки выловили из реки тело недоношенного младенца, сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел накануне, 26 мая. Рыбаки обнаружили в реке Омь тело новорожденного, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). При этом судмедэксперты не обнаружили на теле повреждений, «предположительно, девочка была мертворожденной».

Ведется поиск матери ребенка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье тело младенца нашли в коробке из-под обуви.