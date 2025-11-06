«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.6 комментариев
Суд Москвы наложил арест на созданный Ходорковским подмосковный лицей-интернат
Московский суд по требованию Генпрокуратуры наложил обеспечительный арест на имущество лицея-интерната «Подмосковный», связанного с Михаилом Ходорковским (признан иноагентом в России).
Арест наложен на движимое и недвижимое имущество учреждения, фактически принадлежащего Ходорковскому и бывшему руководителю финансового объединения Menatep Платону Лебедеву, передает ТАСС.
Общее имущество лицея включает 86 гектаров земли, пять жилых и 40 нежилых помещений площадью более 25 тыс. квадратных метров, стоимость которых оценивается в 1,25 млрд рублей.
Исполнительное производство открыто 8 октября по исполнительному листу Мещанского суда Москвы. Формальным учредителем лицея с 2004 года числится международная компания «Йенсен корт лтд», что, по данным иска, было сделано ради сокрытия фактических владельцев – Ходорковского и Лебедева.
Финансирование лицея происходит за счет средств «Фонда Ходорковского» (признан нежелательным в России). В учреждении работают педагоги, прошедшие зарубежную подготовку, а интерьер украшен изображениями Ходорковского как политика и мецената. В заявлении указывается, что программа обучения носит политически ангажированный характер и способствует формированию лояльности к антироссийским проявлениям.
В иске также говорится, что Ходорковский через подконтрольные фонды поддерживает антироссийские санкции и финансирует вооруженные формирования украинских неонацистов. Также напоминается, что Ходорковский остается должником по налоговым обязательствам, в его отношении открыто исполнительное производство.
Ранее ФСБ возбудила против Ходорковского и его сообщников дело по статьям о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и публичных призывах к терроризму.