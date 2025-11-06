Тысячи ветеранов спецоперации отметили День народного единства

По всей России прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства. В них участвовали ветераны специальной военной операции и молодежь. Ветераны принимали участие в патриотических акциях, спортивных соревнованиях, флешмобах, а также торжественных церемониях возложения цветов и открытия новых памятных объектов.

Заместитель министра обороны Анна Цивилева подчеркнула: «Этот праздник напоминает о ценностях, многовековой культуре, традициях патриотизма и любви к Родине, которые столетиями сплачивают нашу страну... Наша сила и дорога к миру – в единстве».

В Москве президент России Владимир Путин в День народного единства провел встречу с представителями молодежных объединений и детьми военнослужащих, участвующих в СВО, среди которых были семьи погибших героев.

Ребята рассказали президенту о своих семьях и задали вопросы, поделившись впечатлениями о поездке. «Я даже мечтать об этом не могла. Для меня это было очень волнительно. От встречи остались только положительные эмоции», – поделилась Ксения Мохова.

В Каменске-Уральском в рамках праздника открыли обновленную Аллею Славы, где ветеран спецоперации Андрей Макаров получил орден Мужества. Также там родным погибших бойцов вручили награды. Завершилась церемония минутой молчания и троекратным залпом в честь героев.

В Суздале участники мероприятия возложили цветы к усыпальнице Дмитрия Пожарского. Ветеран Валерий Преображенский отметил вечное значение народного единства, подчеркнув: «Когда Россия едина, ее невозможно победить. Мы видим это и сейчас».

В Волгоградской области праздник отметили турниром по пейнтболу, где ветераны СВО, сотрудники МВД и сборная региона проявили командный дух. Руководитель местного филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Ганцева заявила: «Пейнтбол – это проверка на сплоченность, умение работать в команде... Все это отвечает духу сегодняшнего праздника».

Праздничные мероприятия в регионах продемонстрировали объединяющую силу Дня народного единства и его роль в укреплении дружбы и согласия между народами России.