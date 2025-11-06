В России создали домашний тест для проверки БАДов на аргинин

Ученые СГУ создали «рецептор» для экспресс-тестов БАДов на дому

Tекст: Мария Иванова

Ученые из Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского создали синтетический «рецептор» для проверки концентрации аргинина в биологически активных добавках, сообщает ТАСС. Результаты работы опубликованы в журнале Analytical and Bioanalytical Chemistry.

Аргинин – незаменимая аминокислота, необходимая особенно детям и пожилым людям, рассказали ученые СГУ. В организме взрослого человека этот элемент вырабатывается в малых количествах, а у других возрастных групп синтез практически не происходит. Поэтому важно получать его из пищи или специальных БАДов – например, из кедровых орехов, тыквенных семечек и бобов.

До сих пор уровень аргинина определяли лабораторным методом, что было долго и дорого из-за необходимости использования антител, получаемых от лабораторных животных. Новое решение СГУ – полностью синтетический рецептор, созданный химическим путем, который можно использовать для домашних экспресс-тестов.

«По сравнению с классическими полимерами импринтированные белки характеризуются рядом преимуществ: максимально экологичный способ получения, легкая и высокопроизводительная методика очистки и возможность виртуально спроектировать такой рецептор без множества экспериментальных исследований», – рассказал старший научный сотрудник института химии СГУ Павел Пиденко.

Ученый также отметил, что разработки могут быть полезны и для мониторинга качества сырой воды, так как рецептор способен выявлять токсичные продукты жизнедеятельности цианобактерий. По его словам, благодаря новым тест-системам анализ станет более доступным и дешевым для широкой аудитории.

