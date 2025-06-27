Российские ученые научились лечить сосуды головного мозга светом

Tекст: Дарья Григоренко

Ученые СГУ заложили основы нового направления в биофотонике и медицине – лимфатоники. Специалисты доказали, что менингеальные лимфатические сосуды, расположенные в оболочках мозга, можно эффективно стимулировать светом, что помогает выводить токсины и замедлять развитие болезней. Такой подход открывает дополнительные перспективы для лечения нейродегенеративных заболеваний, учитывая низкую эффективность существующих фармакологических методов, говорится в сообщении на сайте Минобрнауки РФ.

По словам профессора Оксаны Семячкиной-Глушковской, «нами впервые в мире показано, что менингеальные лимфатические сосуды являются идеальными мишенями для терапевтического воздействия светом». Она пояснила, что эти сосуды лежат на поверхности мозга, поэтому свет, проходя даже через череп, способен стимулировать их функции. Это способствует поддержанию иммунитета центральной нервной системы и повышает ее устойчивость к заболеваниям.

В настоящее время в России проходят клинические испытания первого медицинского аппарата для световой стимуляции мозга – «АС-СГМО». Разработка представляет собой неинвазивное устройство, воздействующее на лимфатические сосуды через кожу головы и улучшающее дренажную функцию. Ожидается, что аппарат появится на рынке уже в 2026 году, а в дальнейшем подобные технологии будут внедряться в Китае, Индии и Иране на базе партнерских научных центров СГУ.

Следующим этапом станет создание портативного «Лимфосканера» для диагностики и терапии нейродегенеративных заболеваний. Это устройство будет сочетать микроволновые методы диагностики и лазерную стимуляцию на длине волны 1064 нанометра, а его запуск на рынок ожидается к 2030 году. Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда.