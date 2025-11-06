Тбилиси обвинил Украину в торможении евроинтеграции Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Украина негативно относилась к получению Грузией в 2023 году статуса кандидата в ЕС, Украина определенным образом вовлечена в процесс торможения европейской интеграции Грузии, хотя сама не является членом Евросоюза», – сказала руководитель внешнеполитического ведомства Грузии журналистам.

«Мы сами видели эти кампании, как Украина в разных формах противилась нашей евроинтеграции», – сказала она.

«Это происходило, этого не скроешь, мы все это знаем, – заявила Мака Бочоришвили. – Постыдно, когда кто-то обвиняет Грузию в том, что она неправа по отношению к Украине».

ЕС, крайне критически относящийся к Грузии, упрекнул Тбилиси в отсутствии должной поддержки Киеву на международных площадках.

«С февраля 2022 года Грузия делает все возможное для поддержки Украины. Никогда не было такого, чтобы в международных форматах мы в чем-то Украину не поддержали», - сказала Мака Бочоришвили.

По ее словам, при этом у Грузии «четко сформирована политика не вступать в конфронтацию с Россией».

«Также как ни страны ЕС, ни государства НАТО не желают вступать в конфронтацию с Россией, чтобы избежать дополнительных вызовов безопасности, и это естественно», – отметила она.

Мака Бочоришвили подтвердила намерение Грузии к 2030 году быть готовой к вступлению в ЕС лучше других стран-кандидатов.