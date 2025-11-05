Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.0 комментариев
Российские войска взяли под контроль 80% территории Волчанска
Военный эксперт Марочко: ВС России контролируют 80% территории Волчанска
Большая часть Волчанска на северном берегу реки Волчья находится под контролем российских военнослужащих, несколько улиц остаются за ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Российские бойцы практически полностью зачистили территорию города Волчанск в Харьковской области на северном берегу реки Волчья.
Военный эксперт Андрей Марочко в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил ТАСС, что сейчас идет продвижение российских подразделений вдоль реки с юга на восток, на противоположном берегу.
По словам Марочко, Вооруженные силы Украины контролируют около 20% территории Волчанска. «Несколько улиц Волчанска еще находятся под полным контролем украинских боевиков. Большая часть города – уже порядка 80% – под нашим контролем. И противник пока еще оказывает сопротивление. То есть контратаки идут», – заявил эксперт.
Он также добавил, что наиболее значимых результатов российские военные достигли в районе Синельниково. В районе Волчанских Хуторов продолжаются интенсивные бои, после освобождения Тихого бойцы ВС РФ продолжают продавливать противника. По информации Марочко, противник перебросил в этот район значительные резервы, что замедляет продвижение российских войск, однако инициатива остается на стороне России.
Марочко добавил, что украинские силы продолжают атаки в районе Волчанска, а бои идут также в районах Волчанских Хуторов, Старицы и Липцов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» нанесли поражение частям ВСУ у Волчанска, уничтожив до 285 бойцов, две бронемашины, пять орудий, станцию РЭБ, шесть складов.
Кроме того, российские войска закрепились на южной окраине Северска в ДНР.
Между тем число ударных беспилотников ВСУ в районе Северска возросло, к атакам подключены тяжелые дроны и подразделения Сил беспилотных систем.