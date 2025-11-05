Российские войска взяли под контроль 80% территории Волчанска

Военный эксперт Марочко: ВС России контролируют 80% территории Волчанска

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российские бойцы практически полностью зачистили территорию города Волчанск в Харьковской области на северном берегу реки Волчья.

Военный эксперт Андрей Марочко в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил ТАСС, что сейчас идет продвижение российских подразделений вдоль реки с юга на восток, на противоположном берегу.

По словам Марочко, Вооруженные силы Украины контролируют около 20% территории Волчанска. «Несколько улиц Волчанска еще находятся под полным контролем украинских боевиков. Большая часть города – уже порядка 80% – под нашим контролем. И противник пока еще оказывает сопротивление. То есть контратаки идут», – заявил эксперт.

Он также добавил, что наиболее значимых результатов российские военные достигли в районе Синельниково. В районе Волчанских Хуторов продолжаются интенсивные бои, после освобождения Тихого бойцы ВС РФ продолжают продавливать противника. По информации Марочко, противник перебросил в этот район значительные резервы, что замедляет продвижение российских войск, однако инициатива остается на стороне России.

Марочко добавил, что украинские силы продолжают атаки в районе Волчанска, а бои идут также в районах Волчанских Хуторов, Старицы и Липцов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» нанесли поражение частям ВСУ у Волчанска, уничтожив до 285 бойцов, две бронемашины, пять орудий, станцию РЭБ, шесть складов.

Кроме того, российские войска закрепились на южной окраине Северска в ДНР.

Между тем число ударных беспилотников ВСУ в районе Северска возросло, к атакам подключены тяжелые дроны и подразделения Сил беспилотных систем.