AP: Итог выборов губернатора Вирджинии стал ударом по Трампу

Tекст: Вера Басилая

Демократ Абигейл Спанбергер одержала победу на выборах губернатора Вирджинии, впервые в истории возглавив штат как женщина, передает AP.

Ее главным соперником на выборах была республиканец и действующий вице-губернатор Уинсом Эрл-Сирс. Победа Спанбергер стала важным достижением демократов перед промежуточными выборами 2026 года и ударом по позициям Дональда Трампа.

«Мы отправили послание всей стране: в 2025 году Вирджиния выбрала прагматизм, а не политические разногласия», – заявила Спанбергер.

В ходе кампании политик делала акцент на экономических вопросах, но также выступала за защиту прав на аборты в последнем южном штате, не принявшем новых ограничений. Она подчеркнула необходимость сохранять стабильность для сотен тысяч федеральных служащих на фоне правительственных конфликтов.

В тот же вечер другие кандидаты-демократы тоже одержали победу, подтвердив лидерство партии в Вирджинии. Гхазала Хашми стала первой мусульманкой-женщиной, занявшей государственную должность в США, а Джей Джонс – первым чернокожим генпрокурором штата. Демократы сохранили контроль над законодательным собранием, что дает им широкие возможности для продвижения своей политики.

Спанбергер, бывший офицер ЦРУ и экс-конгрессмен, строила кампанию как на экономических, так и биографических тезисах, делая упор на опыт госслужбы и материнство. Она намерена защищать экономику штата от новых мер администрации Трампа, включая сокращения госслужбы и тарифы, а также обещает усиливать поддержку образования и здравоохранения.

Соперница Спанбергер, Эрл-Сирс, признала поражение и отметила, что если Спанбергер будет придерживаться центристского курса, то сможет объединить жителей штата. Несмотря на скандалы в предвыборной гонке, связанные с некоторыми однопартийцами, Спанбергер не отозвала их поддержку, ограничившись публичным осуждением.

Ранее Демократическая партия одержала победу на ключевых выборах в Нью-Йорке, Вирджинии и Калифорнии, превысив ожидания по уровню поддержки.

До этого Зохран Мамдани от Демократической социалистической партии выиграл праймериз мэра Нью-Йорка.

Победа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка может вдохновить левых градоначальников Европы на фоне роста правых настроений.