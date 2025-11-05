Bloomberg: Демократы выиграли ключевые выборы и усилили позиции против Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Демократы одержали убедительные победы на трех крупных местных выборах, несмотря на трудности после поражения на выборах в Белый дом и обе палаты Конгресса год назад. Среди главных итогов – избрание мэром Нью-Йорка 34-летнего Зорана Мамдани, а также успехи демократов на губернаторских выборах в Вирджинии и Нью-Джерси.

В Вирджинии бывшая конгрессвумен и экс-сотрудница ЦРУ Абигейл Спанбергер впервые в истории возглавит губернаторский пост, а в Нью-Джерси победила бывший пилот ВМС США Мики Шерилл. В Нью-Йорке Мамдани стал первым мусульманином и южноазиатом на посту мэра, выступив с прогрессивной программой.

«Нью-Йорк, сегодня вы дали мандат на перемены, мандат на город, который можно себе позволить, и мандат на правительство, которое эти перемены реализует», – подчеркнул Мамдани в своей речи.

По оценке опрошенных Bloomberg политологов, успех демократов был обеспечен упором на экономические вопросы – цены на продукты и жилье, а также дистанцированием от непопулярных инициатив Трампа. По итогам голосования шесть из десяти жителей Вирджинии и Нью-Джерси заявили о разочаровании в положении страны, что сказалось на итогах.

Республиканцы, в том числе Дональд Трамп, объясняют поражение отсутствием собственного кандидата в бюллетене, а также негативным влиянием самого продолжительного шатдауна в истории, который уже длится 36 дней. Тем временем демократы также сохранили свои позиции в Верховном суде Пенсильвании и добились успеха в Джорджии, выиграв два места в регулирующей комиссии по тарифам.

Кроме того, в Калифорнии одобрено предложение губернатора Гэвина Ньюсома по новой нарезке избирательных округов, что может оказаться важным фактором на будущих выборах в Конгресс против усилий республиканцев по аналогичной инициативе в Техасе.

Эксперты Bloomberg отмечают, что демократам удалось сплотить широкую коалицию из прогрессивных и умеренных избирателей, что формирует стратегию противостояния Трампу и его сторонникам в перспективе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эндрю Куомо признал победу Мамдани на выборах в Нью-Йорке под неодобрительные крики.

New York Post опубликовал обложку с Мамдани и советской символикой.

Победа Мамдани в Нью-Йорке усилит позиции европейских левых, отмечают СМИ.