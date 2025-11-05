Порошенко: Укрепление власти Зеленского грозит отказом поддержки Киева Западом

Tекст: Вера Басилая

Петр Порошенко, внесенный в список террористов и экстремистов в России, в интервью Politico выразил мнение, что укрепление власти Владимира Зеленского способно привести к отказу западных партнеров от поддержки Киева, передает РИА «Новости».

По его словам, когда критики становятся мишенью, а антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это «дает аргументы тем, кто находится за рубежом, чтобы оспаривать поддержку Украины».

Порошенко также обвинил Зеленского в том, что тот превращает правоохранительные органы Украины в инструмент личной борьбы с оппонентами. Он указал на опасность использования силовых структур против критиков власти.

В опубликованном накануне отчете Европейской комиссии о перспективах членства Украины в Евросоюзе отмечалось, что попытки киевских властей подавить независимость антикоррупционных органов – НАБУ и САП – ставят под сомнение готовность страны к эффективной борьбе с коррупцией. Коррупция продолжает оставаться острой проблемой в системе украинских правоохранительных органов, говорится в документе.

