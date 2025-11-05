Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.0 комментариев
Бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что западные партнеры могут прекратить поддержку Киева из-за усиления власти Владимира Зеленского и давления на антикоррупционные учреждения.
Петр Порошенко, внесенный в список террористов и экстремистов в России, в интервью Politico выразил мнение, что укрепление власти Владимира Зеленского способно привести к отказу западных партнеров от поддержки Киева, передает РИА «Новости».
По его словам, когда критики становятся мишенью, а антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это «дает аргументы тем, кто находится за рубежом, чтобы оспаривать поддержку Украины».
Порошенко также обвинил Зеленского в том, что тот превращает правоохранительные органы Украины в инструмент личной борьбы с оппонентами. Он указал на опасность использования силовых структур против критиков власти.
В опубликованном накануне отчете Европейской комиссии о перспективах членства Украины в Евросоюзе отмечалось, что попытки киевских властей подавить независимость антикоррупционных органов – НАБУ и САП – ставят под сомнение готовность страны к эффективной борьбе с коррупцией. Коррупция продолжает оставаться острой проблемой в системе украинских правоохранительных органов, говорится в документе.
Группа оппозиционеров и грантовых активистов, включая экс-президента Петра Порошенко, предпринимает шаги по ослаблению власти Владимира Зеленского.
На Украине допускают возможность военного переворота при определенных условиях.
Аналитики рассматривали, кто влияет на популярность главного конкурента Зеленского Валерия Залужного.